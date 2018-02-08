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Снова лидер: электоральный рейтинг Путина вырос к началу февраля - опрос
08 февраля 2018, 02:24 • 56 • Политика
Опрос ВЦИОМа показал рост электорального рейтинга Владимира Путина до 71 процента.
На начало февраля электоральный рейтинг самовыдвиженца Владимира Путина составил 71 процент, рейтинг кандидата от КПРФ Павла Грудинина - 6,9 процента, кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского - 5,7 процента. Об этом свидетельствуют итоги опроса ВЦИОМа.
В период с 29 января по 4 февраля за Путина готовы были проголосвать 71,4 процента респондентов. Уровень декларируемой поддержки этого кандидата вырос - с 69,9 процента, зафиксированных по итогам опроса 26-28 января.
Показатель Грудинина, напротив, снизился. В предыдущий период он составлял 7,2 процента. Рейтинг Жириновского почти не изменился: 5,7 процента против 5,9 процента в предыдущий опрос.
Уровень поддержки кандидатки от «Гражданской платформы» Ксении Собчак составил 1,3 процента (ранее 1,2 процента). За кандидата от «Яблока» Григория Явлинского готовы проголосовать 0,7 процента опрошенных (ранее 0,9 процента).
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