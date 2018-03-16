Снова «лайкли»: в России ответили на заявление Бориса Джонсона о «приказе Путина отравить Скрипаля»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нарушением дипломатических приличий заявление главы британского МИД Бориса Джонсона о «решении Путина» отравить экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля. СМИ распространили слова Джонсона о «высокой степени вероятности» (overwhelmingly likely) причастности президента России к отравлению экс-агента спецслужб в британском Солсбери. При этом постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что нервно-паралитический газ, которым могли отравить экс-полковника ГРУ, разрабатывали в Великобритании и США. По его словам, научно-исследовательские работы по программе «Новичок» в России не проводились. При этом британские власти до сих пор не предоставили доказательств вины Москвы. Как отметили в российском МИД, отказ Лондона от сотрудничества является нарушением Конвенции о запрещении химоружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непростительным нарушением дипломатических приличий заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о «решении Путина» отравить экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее глава британского МИД заявил, что Лондон считает «в высшей степени вероятным» (overwhelmingly likely), что президент России лично приказал использовать нервно-паралитический газ «Новичок» в отношении Скрипаля.

«В высшей степени вероятно, что это было его решение — дать указание использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Соединённого Королевства, на улицах Европы — впервые со времён Второй мировой войны», — приводит Reuters слова Джонсона.

«Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории. Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является не чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», — подчеркнул Песков.

В то же время постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин подчеркнул, что вещество, которым могли отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, разрабатывалось в Великобритании и США.

«В РФ никогда не проводились научно-исследовательские работы по программе «Новичок», но на Западе некоторые страны проводили соответствующие разработки, которые они почему-то называли именно так — «Новичок». Можно говорить о Великобритании и США, где такое вещество разрабатывалось. И вполне может быть так, что это вещество могло быть использовано из этих арсеналов, из этих запасов», — цитирует Шульгина ТАСС.

Все запасы газа «Новичок» были уничтожены на средства Пентагона, при этом аппаратура для производства вещества была вывезена в США. Об этом заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.

«По имеющимся открытым публикациям, в том числе, по-моему, в The New York Times, уничтожением занимались американские военнослужащие химических войск армии США. На это было затрачено 4 миллиона долларов», — цитирует Никулина РИА Новости.

Reuters

Обвинения есть, доказательств нет

В Лондоне утверждают, что к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастна Россия. Британские власти приняли решение выслать 23 российских дипломата и приостановить двусторонние контакты с Москвой на высоком уровне. При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не предоставила доказательств вины российской стороны.

«Наши британские партнёры предлагают нам поверить на слово​​​. Мол, всё у нас уже определено, высочайшие специалисты, поэтому верьте нам на слово. Но спрашивается — почему мы должны британцам верить на слово? У нас что, в памяти нет примеров, когда высокопоставленные британские представители, мягко говоря, кривили душой?» — отметил Шульгин.

Он подчеркнул, что по делу об отравлении Скрипаля необходимо провести двусторонние консультации, о которых говорится в Конвенции о запрещении химоружия. По словам Шульгина, Россия в большей степени, чем Великобритания, заинтересована в установлении истины, так как Юлия Скрипаль является гражданкой России.

«Будем надеяться, что наступит у наших британских партнёров какой-то момент отрезвления и они придут к пониманию того, что надо действовать спокойно, без взаимных обвинений, со взаимным уважением», — заключил Шульгин.

Отказ Лондона от сотрудничества с Россией является нарушением конвенции, согласился министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Абсолютно игнорируется наш вопрос: а почему не дождаться, когда (я надеюсь) поправится потерпевшая — его дочь, которая, кстати, российская гражданка. Нам о ней ничего не сообщают, хотя обязаны сообщать», — заявил министр.

Reuters

Комментируя высказывания главы Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который посоветовал России «заткнуться и уйти», Лавров отметил, что Москва уже перестала обращать внимание и на подобную риторику, и на вновь вводимые санкции.

«По большому счёту уже особо и не возбуждаемся (да и раньше не возбуждались) по поводу объявления всё новых и новых санкций», — заметил глава российского МИД.

При этом российская сторона обладает стратегическим терпением и готова к конструктивному сотрудничеству с Великобританией. Об этом в интервью RT заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

Самая большая глупость: Друг Юлии Скрипаль о ее причастности к отравлению «Придёт время, когда народ Британии поймёт, что им нужны в правительстве другие люди, которые по-другому будут выстраивать отношения с Россией», — сказал дипломат.

«Ответные шаги будут хорошо обдуманными»

Ответные меры на действия Лондона по ситуации с отравлением Скрипаля будут приняты в ближайшее время, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается промедления или непромедления с ответными мерами, мы уже говорили: они себя не заставят долго ждать. В этом смысле, естественно, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам нашей страны», — сказал Песков.

Намерение России выслать британских дипломатов ранее подтвердил Лавров, отметив, что это «случится скоро». При этом он не уточнил, сколько именно сотрудников дипмиссии Великобритании будут вынуждены покинуть страну.

Такие меры со стороны Москвы ожидались, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Россия всегда отвечает на высылку дипломатов аналогичными мерами. Никакого спуску в данном плане быть не может. И делается это с той целью, чтобы было неповадно заниматься таким беспределом», — сказал сенатор в беседе с RT.

Он отметил, что Москва ответит Лондону в случае продолжения конфронтации: «Если дальнейшие меры будут приниматься, то аналогично последуют меры российские. Великобритания не будет диктовать свои условия работы с нами».

«Великобритания решила, что это уже слишком»

О возможном отравлении Сергея Скрипаля стало известно 4 марта. Вместе с дочерью его обнаружили в парке Солсбери в бессознательном состоянии. По данным издания The Telegraph, которое ссылается на спецслужбы, нервно-паралитическим веществом могли быть пропитаны вещи девушки, которые она везла отцу.

Как утверждают в газете, этим же ядом мог отравиться полицейский Ник Бэйли, побывавший в доме пострадавших. При этом отравляющее вещество якобы было подкинуто Юлии ещё в Москве.

По мнению бывшего главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, версия, озвученная на страницах The Telegraph, является несостоятельной.

«Пропитывать одежду нервно-паралитическим веществом, которое является значимым в микродозах, — бред. Только человек, который не окончил обычную общеобразовательную школу и не изучал элементарную химию, может считать, что можно, образно говоря, отлить его в трехлитровую банку и закрыть крышкой», — цитирует Онищенко Интерфакс.

Провести «Новичок» в чемодане нельзя из-за резкого запаха и мгновенного действия, согласился Никулин. По его словам, применить такое вещество незаметно нельзя.

Официальные лица так и не привели доказательств вины российской стороны. По словам бывшего главы Главного разведывательного управления Генштаба России генерал-полковника Фёдора Ладыгина, российская структура никогда не занималась подобными «гнусными глупостями».

В то же время нападки британской прессы на Россию начались на следующий день после заявления главы британского МИД Бориса Джонсона о причастности Москвы к инциденту, напомнил Яковенко.

«Получается, что по команде министра иностранных дел Великобритании в СМИ моментально появились все эти сообщения, не подкреплённые никакими доказательствами», — заявил посол.

Он отметил, что в рамках антироссийской кампании прозвучали призывы отозвать лицензию у телеканала RT и обещания провести кибератаку против России.

«Что интересно, мы официально запросили у Великобритании разъяснений относительно планов осуществления хакерской атаки. Это весьма серьёзная проблема, поскольку кибератака против другого государства представляет собой акт агрессии. Официального ответа на наш запрос так и не последовало. Однако пару дней назад темы о запрете на вещание RT и о хакерской атаке полностью исчезли со страниц британских газет и перестали обсуждаться в парламенте. Скорее всего, Великобритания решила, что это уже слишком», — предположил посол.