Снова конфуз: Псаки оказалась в неловкой ситуации из-за Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оказалась в неловкой ситуации из-за президента Украины Владимира Зеленского. Она весьма своеобразно ответила на вопрос одного из журналистов.

Президент США Джо Байден выступил с обращением, в котором в очередной раз подчеркнул, что американские солдаты воевать за Украину не будут.

В ходе регулярного брифинга журналисты поинтересовались подробностями. Их интересовала вовсе не судьба государства и живущих там людей, а судьба президента Украины. Вопрос был о том, отправит ли Вашингтон своих солдат в Незалежную, если потребуется вызволять Зеленского. Имелся в виду случай, что политика захватят или соберутся судить.

Псаки оказалась весьма в неловкой ситуации из-за этого вопроса. Она ответила, что администрация США постоянно контактирует с Владимиром Зеленским.

США считают украинского лидера важным партнёром, отметила Псаки. Однако от ответа на конкретный вопрос всё-таки ушла.

"Мы поддерживаем его, он… президент Украины. Но я не буду углубляться в подробности шагов в сфере обеспечения безопасности", - произнесла она.