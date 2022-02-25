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Снова конфуз: Псаки оказалась в неловкой ситуации из-за Зеленского

25 февраля 2022, 06:10  •  177 • Политика
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оказалась в неловкой ситуации из-за президента Украины Владимира Зеленского. Она весьма своеобразно ответила на вопрос одного из журналистов.
Президент США Джо Байден выступил с обращением, в котором в очередной раз подчеркнул, что американские солдаты воевать за Украину не будут.
В ходе регулярного брифинга журналисты поинтересовались подробностями. Их интересовала вовсе не судьба государства и живущих там людей, а судьба президента Украины. Вопрос был о том, отправит ли Вашингтон своих солдат в Незалежную, если потребуется вызволять Зеленского. Имелся в виду случай, что политика захватят или соберутся судить.
Псаки оказалась весьма в неловкой ситуации из-за этого вопроса. Она ответила, что администрация США постоянно контактирует с Владимиром Зеленским.
США считают украинского лидера важным партнёром, отметила Псаки. Однако от ответа на конкретный вопрос всё-таки ушла.
"Мы поддерживаем его, он… президент Украины. Но я не буду углубляться в подробности шагов в сфере обеспечения безопасности", - произнесла она.

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