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Снова Флойд? В США - очередное громкое убийство

15 июня 2020, 20:00  •  93 • В мире
Очередное громкое убийство потрясло США. В Атланте в результате действий полицейских погиб чернокожий. 27-летний Рейшард Брукс стал своего рода "новым Джорджем Флойдом", чья смерть спровоцировала и новую волну беспорядков.
Пока Дональд Трамп во всеуслышание заявляет о том, что США больше не будут вести "чужие войны" и вмешиваться в военные конфликты по всему миру, внутри самой Америки напряжение снова нарастает. Так, в Атланте (штат Джорджия) вспыхнули беспорядки, и вновь из-за убийства полицейскими афроамериканца.
Очередной жертвой стражей порядка стал 27-летний Рейшард Брукс. Он уснул в своей машине прямо на дороге, не давая проехать другим автомобилям. Полицейские решили проверить Брукса на алкоголь, но мужчина попытался сбежать, прихватив с собой электрошокер одного из полисменов. Те открыли стрельбу, в результате которой Брукс погиб.
После этого инцидента местные жители устроили массовую акцию протеста: собравшиеся потребовали отставки шефа полиции Атланты. В правоохранительных органах заявили о начатой проверке обстоятельств произошедшего.
Напомним, в США уже вторую неделю не прекращаются массовые беспорядки по поводу смерти чернокожего Джорджа Флойда, погибшего от удушья из-за чрезмерного применения силы полицией. Некоторые американские политики уже успели обвинить в разжигании беспорядков под лозунгом Black Lives Matter Россию.

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