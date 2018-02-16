Снова друзья: Турция и США пошли на мировую

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Анкара и Вашингтон договорились о нормализации отношений.

США и Турция пришли к соглашению о нормализации двусторонних отношений между странами. Такая информация прозвучала в ходе совместной пресс-конференции министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

По словам главы турецкого МИД, предварительная договоренность о "потеплении" в отношениях Анкары и Вашингтона была достигнута еще накануне, во время встречи Рекса Тиллерсона с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Вчера по нашей общей воле мы договорились о нормализации отношений", - сказал на пресс-конференции руководитель внешнеполитического ведомства Турции.

Он напомнил, что размолвка между Анкарой и Вашингтоном произошла из-за того, что США часто брали на себя обязательства, а затем не выполняли их. Чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем, между двумя странами будет разработан особый механизм взаимодействия.

Стоит отметить, что похолодание в отношениях Анкары и Вашингтона начались еще в 2016 году после попытки военного переворота в Турции. Тогда турецкие власти требовали выдать им предполагаемого организатора тех событий, однако США ответили отказом. Далее все шло по нарастающей, а кульминацией стала турецкая военная операция против проамериканских боевиков в Сирии.