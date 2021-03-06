Снова бунт: Полиция Еревана взяла под усиленную охрану резиденцию президента

В Ереване снова бунт. Десятки правоохранителей выстроились возле резиденции президента. Об усиленной охране свидетельствует и курсирующий вертолёт.

Вертолёт был замечен в центральной части армянской столицы. Там продолжаются митинги.

К резиденции президента Армена Саркисяна стянуты дополнительные наряды силовиков. Кроме них, журналистов и случайных прохожих возле здания никого нет.

Необходимость усиленной охраны резиденции вызвана заявлениями митингующих. Они обещали из центра города направиться именно туда.