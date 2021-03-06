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Снова бунт: Полиция Еревана взяла под усиленную охрану резиденцию президента

06 марта 2021, 17:40  •  121 • Политика
В Ереване снова бунт. Десятки правоохранителей выстроились возле резиденции президента. Об усиленной охране свидетельствует и курсирующий вертолёт.
Вертолёт был замечен в центральной части армянской столицы. Там продолжаются митинги.
К резиденции президента Армена Саркисяна стянуты дополнительные наряды силовиков. Кроме них, журналистов и случайных прохожих возле здания никого нет.
Необходимость усиленной охраны резиденции вызвана заявлениями митингующих. Они обещали из центра города направиться именно туда.

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