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Снова банальный грабёж. Экс-нардеп рассказал, кто в действительности стоит за пожаром в Чернобыле

18 апреля 2020, 08:10  •  90 • Украина

Скандально известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон накануне по заезженной уже традиции попытался переложить вину за экологическую катастрофу под Киевом на Россию. В частности, унылый разжигатель заявил в прямом эфире, что поджечь леса в зоне отчуждения могли российские диверсанты.

Бредни Гордона оперативно опроверг бывший народный депутат Алексей Журавко, заодно раскрыв неудобную для киевских чинуш правду. По информации бывшего чиновника, пожары в Чернобыле устраивают представители столичной администрации. Вернее, конечно же, их наёмники. Таким образом подельники Кличко пытаются скрыть следы незаконной вырубки радиоактивного леса. Заражённую древесину используют как минимум для одной столичной ТЭЦ – Ивановской. Покупают её за живые деньги, украденные из городского бюджета. На простейшей коррупционной схеме столичные чиновники отмывают миллионы. И раз в год некие профессионалы устраивают пожары, чтобы скрыть нелегальную вырубку.

В итоге, получается, что столичное ворьё в высоких креслах не только регулярно организует экологическую катастрофу под Киевом, но и перманентно травит киевлян, используя радиоактивную древесину в течение всего года. То есть атмосфера в столице отравлена всегда – в любое время года. Привязанные к схеме городские экологи просто молчат о реальном положении дел.

Описанная выше ситуация возможна только в постмайданной Украине. Наверное, даже какие-нибудь Сомали или Конго до такого ещё не докатились. Киевские реформаторы травят весь город радиацией (в том числе и себя любимых) ради миллионов, которые и так гребут из каждой бюджетной щели. Эту страну реально уничтожит жадность. Причём в прямом смысле этого слова.

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