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Снова банальный грабёж. Экс-нардеп рассказал, кто в действительности стоит за пожаром в Чернобыле
18 апреля 2020, 08:10 • 90 • Украина
Скандально известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон накануне по заезженной уже традиции попытался переложить вину за экологическую катастрофу под Киевом на Россию. В частности, унылый разжигатель заявил в прямом эфире, что поджечь леса в зоне отчуждения могли российские диверсанты.
Бредни Гордона оперативно опроверг бывший народный депутат Алексей Журавко, заодно раскрыв неудобную для киевских чинуш правду. По информации бывшего чиновника, пожары в Чернобыле устраивают представители столичной администрации. Вернее, конечно же, их наёмники. Таким образом подельники Кличко пытаются скрыть следы незаконной вырубки радиоактивного леса. Заражённую древесину используют как минимум для одной столичной ТЭЦ – Ивановской. Покупают её за живые деньги, украденные из городского бюджета. На простейшей коррупционной схеме столичные чиновники отмывают миллионы. И раз в год некие профессионалы устраивают пожары, чтобы скрыть нелегальную вырубку.
В итоге, получается, что столичное ворьё в высоких креслах не только регулярно организует экологическую катастрофу под Киевом, но и перманентно травит киевлян, используя радиоактивную древесину в течение всего года. То есть атмосфера в столице отравлена всегда – в любое время года. Привязанные к схеме городские экологи просто молчат о реальном положении дел.
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