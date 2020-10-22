Сноуден стал обладателем важного российского документа: "Ответ получен"

Адвокат уточнил, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. По его словам, получить этот документ дало возможность российское законодательство.

В комментарии для РИА Новости Кучерена отметил, что процедура продления ВНЖ затягивалась из-за ситуации с коронавирусом, но теперь "ответ получен".

Отметим, что о планах Сноудена продлить ВНЖ в России и остаться тут, стало известно в феврале.

Напомним, Сноуден работал на Агентство национальной безопасности США и по долгу службы столкнулся с многочисленными преступлениями американских спецслужб. Не выдержав мук совести, в 2013 году он сбежал из США и предал огласке информацию о незаконной слежке и пытках, которые практикуют американские спецслужбы. В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в России, а затем к нему перебралась его жена. Также на основе биографии Сноудена снят фильм, рассказывающий, как он решился выдать грязные секреты спецслужб США.