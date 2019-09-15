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Сноуден хочет уехать из России: "Я бы очень хотел, чтобы Макрон предоставил мне убежище"

15 сентября 2019, 09:39  •  167 • Политика
Экс-агент АНБ Эдвард Сноуден, разоблачивший международный шпионаж США, хочет получить убежище во Франции. "Конечно, я бы очень хотел, чтобы Макрон предоставил мне убежище", - сказал он.
Разоблачивший американские спецслужбы бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, хотел бы получить политическое убежище во Франции. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию France Inter.
В 2013 году, после разоблачения масштабной слежки спецслужб США за всеми мировыми лидерами, включая американских союзников, а также за американскими гражданами, Сноудену пришлось бежать в Россию, так как она оказалась единственной страной, которая не выдаст его Соединенным Штатам. Тем не менее он подавал прошения об убежище и в страны Европы, в частности, во Францию
"Я подал заявление о предоставлении убежища во Франции в 2013 году во время президентства Франсуа Олланда. Конечно, я бы очень хотел, чтобы (Эммануэль) Макрон предоставил мне убежище", - сказал Сноуден в интервью французскому изданию.
Вместе с тем экс-агент АНБ был вынужден признать, что Россия является единственной страной, где он может говорить открыто. Сноуден поясняет, что это проблема всей Европы, что информатор, вроде него, воспринимается, как враг.
Стоит отметить, что в интервью немецкому изданию Die Welt экс-агент АНБ рассказал, что также пытался получить политическое убежище в Германии. Но в Берлине, как и в Париже, ему отказали.
Напомним, что с 2014 года Сноуден проживет в России, а в начале 2017 года ему продлили вид на жительство до 2020 года.

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