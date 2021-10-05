Сносить проворовавшуюся украинскую власть бессмысленно – сносить следует порочную украинскую государственность

Если каждый из шести украинский президентов фигурировал в коррупционных скандалах, и не было ни одного, чьи руки бы не крали, как выразился однажды Виктор Ющенко, то, может, как пошутил однажды Михаил Жванецкий, нужно что-то подправить в консерватории? Может, это не с президентами что-то не так, а с государственным устройством или и того пуще – с самой украинской государственностью? Давайте-ка припомним, как до скандала с Зеленским, измазывались в коррупционной грязи все его предшественники.

Сюжет: Украинский кризис, Коррупция

На фоне последователей Леонид Кравчук считается чуть ли не ангелом. Припоминают ему лишь случайно обнаруженный у него загородный особняк – «хатынку», как выразился сам Кравчук. Напомним, однако, что именно в последний год президентства Кравчука за границу бежал украинский премьер Ефим Звягильский, прихватив с собой, как писали тогда газеты, весь украинский бюджет. И несколько лет Звягильский скрывался в Израиле от украинских следователей. Едва ли Кравчук был не в курсе его художеств.

Сменщик Кравчука, Леонид Кучма, запомнился скорее не коррупционными историями, а шумными пьянками с барышнями. Но именно во времена Кучмы, причём ещё на его первом сроке, в США арестовали проворовавшегося премьера Павла Лазаренко, где он впоследствии и отбывал тюремный срок за коррупцию. Увёл из бюджета Лазаренко порядка 300 миллионов долларов, и Кучма, как свидетельствуют материалы судебных разбирательств, не мог не иметь к этому отношения. Напомним об уголовном деле, которое против Кучмы было возбуждено ещё во время его каденции, в 2002-м году, а также о подозрениях в заказе убийства донецкого бизнесмена Евгения Щербаня, готовившего Кучме импичмент.

Третьим стал Виктор Ющенко – и его «люби друзи» (любимые друзья) показали, каким всепроникающим и повсеместным может быть украинское воровство. По итогам своего «успешного» премьерства Юлия Тимошенко, побывавшая дважды главой правительства при Ющенко, напомним, села в тюрьму, правда уже при новом главе государства. К концу срока вся страна знала, кто может помочь небезвозмездно «порешать вопросы», заручившись поддержкой президента – его подручные Вера Ульянченко и Виктор Балога.

Затем пришёл Виктор Янукович. Много писать нет смысла, «золотой батон» Януковича стал символом всепроникающей коррупции. Про Порошенко тоже писать нет смысла – в памяти и оффшорные скандалы, и «дело Свинарчуков», обогащавшихся на военных поставках и не забывавших делиться, с кем надо. И вот теперь Зеленский с его 40 миллионами долларов и несколькими оффшорными счетами.

Едва ли это совпадения. Едва ли украинцы столь наивны или глупы, что всякий раз ошибаются с выбором главы государства. Едва ли в президенты Украины метит одно ворьё – но всякий раз к президентским рукам, «что не крали», прилипают миллионы и миллиарды краденных денег. Так может, это с государством что-то не так? Не пора ли, в таком случае, что-то «подправить в консерватории»?