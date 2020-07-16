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Снос памятника маршалу Коневу в Праге: достойной реакции так и не последовало

16 июля 2020, 13:00  •  44 • Аналитика

История со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге постепенно забывается. Несмотря на первоначальную грозную реакцию Москвы, каких-либо серьезных действий в отношении Чехии так и не последовало.



Решительный ответ Чехия пока не получила


К сожалению, действия в отношении памятника Коневу в чешской столице были далеко не первым и, вероятно, не последним примером неуважения и ненависти к любым проявлениям памяти о советском вкладе в освобождение Восточной Европы и социалистическом прошлом самих восточноевропейских государств.

Волна сноса памятников началась еще в 1990-е годы, в разное время советские памятники сносились в большинстве бывших социалистических стран Восточной Европы и союзных республик, включая государства Прибалтики, Польшу, Чехию и ту же Украину. Поэтому в самом по себе сносе памятника Коневу в Праге не было ничего удивительного – это лишь одно из многочисленных проявлений русофобии и советофобии в Восточной Европе, которым успешно воспользовались в общем контексте информационной войны, ведущейся против России.

Не помог даже президент Чехии Милош Земан, которого в российской прессе всегда любили выставлять как одного из немногочисленных хорошо относящихся к России глав государств стран Восточной Европы. Впрочем, пост президента в Чехии – это скорее представительские функции, нежели реальная власть, а сам характер системы муниципального управления в городах страны делает местные власти фактически независимыми при принятии подобных решений от руководства страны.

Удивляет не снос памятника, а реакция на это российской стороны: далее выражения возмущений со стороны официальных структур дело пока не идет, и это заставляет нас задуматься о том, что история с памятником Коневу сойдет с рук Чехии, как сошли с рук аналогичные действия многим другим странам.

По большому счету, в текущей политической ситуации и тем политическим силам, которые сегодня руководят в России, нечем ответить на подобные действия. Выслать дипломата, объявить ноту протеста, устроить пикет у чешского посольства – этим делу не поможешь: борьба с русофобией в Восточной Европе требует иного, системного и серьезного подхода, только способна ли на него действующая власть? В любом случае, чересчур миролюбивое отношение к враждебным действиям понимается в Восточной Европе как слабость и лишь стимулирует дальнейшие инциденты с советскими памятниками.

С другой стороны, если в тех же США сносят памятники собственным же американским президентам и генералам, внесшим большой вклад в развитие американской державы, а в Великобритании выступают за снос памятника Уинстону Черчиллю, то как ожидать от подобной публики уважительного отношения к памятникам совершенно чуждых им советских солдат и полководцев?

Как можно ответить на действия Праги


Единственная причина, по которой в той же Чехии могут не трогать памятники, заключается в жесткой и несоразмерной реакции на подобные действия, например – в введении хотя бы временных экономических санкций против того государства, в котором совершаются подобные действия, пусть эти санкции будут даже частичными и затрагивающими лишь отдельные сегменты двусторонних отношений.



К примеру, Чехия давно является одним из наиболее популярных мест отдыха среди российских туристов, ориентированных на «европейское направление». Даже временная приостановка туристического потока могла бы y негативно отразиться на чешском бюджете, другое дело, что сейчас по причине пандемии туристические потоки и так свелись к минимуму и этим чешское руководство особо не напугаешь.

В России, кстати, находится достаточно внушительное количество памятников «белочехам» - военнослужащим Чехословацкого корпуса, который отметился далеко не самыми благовидными делами на территории нашей страны, да и одна история с частью золотого запаса Российской империи чего стоит. Поэтому неуважительное отношение к советским памятникам в Чехии вполне могло бы встретить симметричный ответ, проявляющийся, по крайней мере, в запрете дальнейшей установки памятников Чехословацкому корпусу. Иди всё дело в позиции: "Это внутреннее дело иностранного государства?"
Илья Полонский

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