Снос памятника Коневу и флаг Тибета: как мэр Праги поссорился с Россией и КНР • 229 • Аналитика

Демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу и переименование площади в Праге в честь Бориса Немцова вмиг превратили Чехию в конкурента Польши, Украины и прибалтийских республик по провоцированию России. Похоже, власти Праги не только не понимают последствий своих действий, но и не могут сами ответить на вопрос, что же заставило их так действовать.





Мэр чешской столицы Зденек Гржиб недавно дал интервью изданию Respekt. В нем он жалуется, что до сих пор находится под полицейской охраной – якобы из-за некрасивой истории с памятником маршалу Коневу. Придумали даже какого-то «российского дипломата», который вроде и не дипломат, а разведчик, но специально приехал в Прагу с целью отравить муниципальных служащих, принимавших решение о демонтаже памятника. Такую версию также изложило издание Respekt.



Доказательств подобной информации нет, но чешские СМИ ее усиленно тиражируют, а МИД Чехии объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Таким образом, Чехия активно включилась в информационную войну против России, ведущуюся Западом.



По дальнейшим действиям чешской стороны стало понятно, что демонтаж памятника советскому маршалу был произведен специально, в провокационных целях. Для этого же потребовалось властям столицы и переименовывать одну из пражских площадей в площадь имени Бориса Немцова. Покойный российский политик никакого отношения к Чехии и чешскому народу не имел, но в мэрию Праги обратились горожане с петицией об увековечении памяти российского оппозиционера. Так еще какую площадь назвали именем Немцова — примыкающую к посольству Российской Федерации в Праге!





А чего стоит появившийся на постаменте снесенного памятника Коневу унитаз? Не прямое ли это оскорбление чувств миллионов россиян, да и самих чехов (среди которых далеко не все, к счастью, солидарны с действиями руководства Праги)?



Объясняя нежелание пражских властей прислушиваться к мнению России, Зденек Гржиб заявил, что речь идет о стране, которая оккупировала Чехию десятилетиями. Очевидно, пан мэр забыл, кто в действительности оккупировал Чехию и не десятилетиями, а столетиями. Странно слушать упреки в адрес России от представителя страны, которая несколько столетий входила в состав империи Габсбургов, где место чехов в социальной иерархии было гораздо ниже, чем немцев и венгров. Напомним, что независимое существование Чехия (Чехословакия) начала в современной истории лишь в 1918 году, после распада Австро-Венгерской империи по итогам Первой мировой войны.



В 1938 году, всего лишь спустя двадцать лет, Чехия опять прекратила независимое существование, так как была захвачена гитлеровской Германией. Новая эра ее политической независимости началась как раз благодаря тому самому маршалу Ивану Коневу, чей памятник демонтировали в Праге. И благодаря СССР. Но сегодня, вместо того, чтобы выставить претензии Австрии за многовековое угнетение чешского народа или Германии за ее зверства в годы Второй мировой войны, Чехия ищет себе врага в лице страны-освободительницы, благодаря которой она и обрела вновь независимость.



Кстати, если уж поминать прошлое, то как обстоят дела с поведением белочехов на территории России? Куда делась весомая часть золотого запаса Российской империи, к краже которого приложили свою руку офицеры Чехословацкого корпуса? Почему бы Праге не ответить на эти неудобные вопросы? А ведь о том, что чехословаки украли богатства российского государства, пишут сами современные чешские историки!





Мэр Праги Зденек Гржиб

Интересно, что, помимо России, Чехия в последнее время умудрилась поссориться и с Китаем. В данном случае причиной противоречий стали, во-первых, договор с Тайбэем – столицей Тайваня, а КНР, как известно, очень негативно относится к любым попыткам признания Тайваня политически суверенным государством, а во-вторых – поднятие тибетского флага на Новой ратуше и торжественный прием в честь председателя тибетского правительства в изгнании. Естественно, что такие действия были расценены Пекином как поддержка Прагой сил, выступающих против территориальной целостности китайского государства.



Действия по демонтажу памятника Коневу в Праге вполне укладываются в общую линию декларируемого США пересмотра итогов Второй мировой войны. Американцам очень выгодно выставить в роли безупречных героев-победителей исключительно западных союзников, постепенно нивелируя роль СССР и Красной Армии в освобождении Восточной Европы. Первыми такую позицию США стали реализовывать республики Прибалтики и Польша, затем Украина, а теперь наступила очередь Чехии.



Что интересно, президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника «глупостью, совершенной незначительными политиками». Но к словам главы государства пражские власти не прислушались: тот же мэр Гржиб счел одним из главных достоинств Чехии независимость муниципальных властей от государственных в принятии важных решений. Демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу и переименование площади в Праге в честь Бориса Немцова вмиг превратили Чехию в конкурента Польши, Украины и прибалтийских республик по провоцированию России. Похоже, власти Праги не только не понимают последствий своих действий, но и не могут сами ответить на вопрос, что же заставило их так действовать.Мэр чешской столицы Зденек Гржиб недавно дал интервью изданию Respekt. В нем он жалуется, что до сих пор находится под полицейской охраной – якобы из-за некрасивой истории с памятником маршалу Коневу. Придумали даже какого-то «российского дипломата», который вроде и не дипломат, а разведчик, но специально приехал в Прагу с целью отравить муниципальных служащих, принимавших решение о демонтаже памятника. Такую версию также изложило издание Respekt.Доказательств подобной информации нет, но чешские СМИ ее усиленно тиражируют, а МИД Чехии объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Таким образом, Чехия активно включилась в информационную войну против России, ведущуюся Западом.По дальнейшим действиям чешской стороны стало понятно, что демонтаж памятника советскому маршалу был произведен специально, в провокационных целях. Для этого же потребовалось властям столицы и переименовывать одну из пражских площадей в площадь имени Бориса Немцова. Покойный российский политик никакого отношения к Чехии и чешскому народу не имел, но в мэрию Праги обратились горожане с петицией об увековечении памяти российского оппозиционера. Так еще какую площадь назвали именем Немцова — примыкающую к посольству Российской Федерации в Праге!А чего стоит появившийся на постаменте снесенного памятника Коневу унитаз? Не прямое ли это оскорбление чувств миллионов россиян, да и самих чехов (среди которых далеко не все, к счастью, солидарны с действиями руководства Праги)?Объясняя нежелание пражских властей прислушиваться к мнению России, Зденек Гржиб заявил, что речь идет о стране, которая оккупировала Чехию десятилетиями. Очевидно, пан мэр забыл, кто в действительности оккупировал Чехию и не десятилетиями, а столетиями. Странно слушать упреки в адрес России от представителя страны, которая несколько столетий входила в состав империи Габсбургов, где место чехов в социальной иерархии было гораздо ниже, чем немцев и венгров. Напомним, что независимое существование Чехия (Чехословакия) начала в современной истории лишь в 1918 году, после распада Австро-Венгерской империи по итогам Первой мировой войны.В 1938 году, всего лишь спустя двадцать лет, Чехия опять прекратила независимое существование, так как была захвачена гитлеровской Германией. Новая эра ее политической независимости началась как раз благодаря тому самому маршалу Ивану Коневу, чей памятник демонтировали в Праге. И благодаря СССР. Но сегодня, вместо того, чтобы выставить претензии Австрии за многовековое угнетение чешского народа или Германии за ее зверства в годы Второй мировой войны, Чехия ищет себе врага в лице страны-освободительницы, благодаря которой она и обрела вновь независимость.Кстати, если уж поминать прошлое, то как обстоят дела с поведением белочехов на территории России? Куда делась весомая часть золотого запаса Российской империи, к краже которого приложили свою руку офицеры Чехословацкого корпуса? Почему бы Праге не ответить на эти неудобные вопросы? А ведь о том, что чехословаки украли богатства российского государства, пишут сами современные чешские историки!Интересно, что, помимо России, Чехия в последнее время умудрилась поссориться и с Китаем. В данном случае причиной противоречий стали, во-первых, договор с Тайбэем – столицей Тайваня, а КНР, как известно, очень негативно относится к любым попыткам признания Тайваня политически суверенным государством, а во-вторых – поднятие тибетского флага на Новой ратуше и торжественный прием в честь председателя тибетского правительства в изгнании. Естественно, что такие действия были расценены Пекином как поддержка Прагой сил, выступающих против территориальной целостности китайского государства.Действия по демонтажу памятника Коневу в Праге вполне укладываются в общую линию декларируемого США пересмотра итогов Второй мировой войны. Американцам очень выгодно выставить в роли безупречных героев-победителей исключительно западных союзников, постепенно нивелируя роль СССР и Красной Армии в освобождении Восточной Европы. Первыми такую позицию США стали реализовывать республики Прибалтики и Польша, затем Украина, а теперь наступила очередь Чехии.Что интересно, президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника «глупостью, совершенной незначительными политиками». Но к словам главы государства пражские власти не прислушались: тот же мэр Гржиб счел одним из главных достоинств Чехии независимость муниципальных властей от государственных в принятии важных решений. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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