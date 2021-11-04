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Снизу постучали. Почему Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира?

04 ноября 2021, 23:55  •  108 • Политика
Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира Global Firepower 2021. Военный эксперт объяснил, почему Украина поднялась в данном списке на две строчки. Снизу постучали?
Рейтинг Global Firepower 2021 оценивает мощь стран мира, основываясь на 50 факторах, которые включают в себя финансовое, материально-техническое обеспечение, особенности географии и так далее.
Первое место согласно этому перечню занимают США, у которых сеть ПРО и базы по всему миру, а также крупнейший флот. На втором месте оказалась Россия, которая владеет не имеющим аналогов вооружением вроде гиперзвуковых ракет. Третье место досталось Китаю с самой большой по численности сухопутной армией в мире. В пятёрку лидеров также вошли Индия и Япония (примечательно, что у Японии официально нет армии, только Силы самообороны).
Украина же, которая, по словам экс-президента Петра Порошенко, владеет самой сильной армией в Европе, оказалась на 25-м месте, уступив даже таким аутсайдерам, как Пакистан и Тайвань.
Как сообщает автор канала "Оружие и техника", Украина находилась ещё ниже в рейтинге - на 27-м месте. Подняться на две строчки ей помогла военная помощь от США. Америка ещё при экс-президенте Дональде Трампе поставила Киеву партию противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Уже при действующем президенте Джо Байдене она продолжала вооружать украинскую армию стрелковым оружием, средствами РЭБ, приборами ночного видения, броневиками и так далее. А Великобритания, как сообщают СМИ, обсуждает возможность поставки ракет, которые Киев может разместить в Чёрном море.

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