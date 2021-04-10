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«Снизить риски ввоза новых, более агрессивных штаммов»: в России выявлено 8704 новых случая коронавируса
10 апреля 2021, 12:40 • 117 • В России
За последние сутки в России коронавирус был подтверждён у 8704 человек, 9579 пациентов выздоровели, 402 — скончались от осложнений. По данным оперштаба, активными в стране остаются более 271,7 тыс. эпизодов COVID-19. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, на фоне роста заболеваемости в 30 странах Европы и ряде других государств необходимо принять дополнительные меры для снижения рисков ввоза в Россию более агрессивных штаммов коронавируса. В свою очередь, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что рост или снижение заболеваемости — не естественный жизненный цикл эпидемии. Она добавила, что эти показатели напрямую связаны с действиями стран и людей, а также отметила необходимость масштабной вакцинации.
РИА Новости © Александр Кряжев
В России за минувшие сутки выявлено 8704 новых случая заболевания коронавирусом, 9579 пациентов выздоровели, 402 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. В предыдущие два дня диагноз был подтверждён у 9150 и 8672 человек. За всё время коронавирус в РФ выявили у 4 632 688 человек, 4 258 279 из них выздоровели, 102 649 — скончались. Таким образом, активными остаются 271 760 выявленных случаев (5,87%).
По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено около 123,4 млн тестов на наличие вируса SARS-CoV-2. Под медицинским наблюдением остаются порядка 499,4 тыс. человек.
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, важно понимать, что снижение или возобновление заболеваемости — не естественный жизненный цикл любой эпидемии. По её словам, эти показатели напрямую связаны с действиями стран и людей.
«ВОЗ уделяет основное внимание снижению уровня передачи инфекции и его удерживанию на как можно более низких значениях, что поможет предотвратить появление новых вариантов, но также сократит количество госпитализаций в связи с COVID-19», — рассказала она в интервью «Российской газете».
«Потенциальное воздействие вакцин, которое поможет нам положить конец этой пандемии, потребует времени и может быть реализовано только в том случае, если подавляющее большинство людей присоединятся к усилиям и будут вакцинированы», — добавила специалист.
На этом фоне стало известно, что российские власти в ближайшее время могут рассмотреть вопрос о возможном ограничении авиационного сообщения с Турцией из-за ситуации с распространением коронавируса в республике. Такую информацию опубликовали ряд СМИ со ссылкой на источники в Минтрансе, авиационной и туристической отрасли.
По данным собеседника РИА Новости, решение может быть принято в понедельник, 12 апреля. В свою очередь, источник Интерфакса рассказал, что среди обсуждаемых механизмов предотвращения завоза новых штаммов коронавируса — введение ограничений на чартерные и регулярные рейсы сроком на месяц. При этом речь не идёт о полном прекращении авиасообщения, отметил источник, также ограничение может не коснуться «вывозных» грузопассажирских рейсов.
Вопросы борьбы с распространением COVID-19 в пятницу, 9 апреля, «в деталях» обсуждали президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе телефонного разговора главы государств выразили готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в частности в контексте поставок вакцины «Спутник V» и возможного совместного производства препарата.
В пресс-службе российского лидера сообщили, что Эрдоган рассказал о принимаемых Анкарой противоэпидемических мерах и назвал обеспечение безопасности иностранных туристов одним из приоритетов властей.
В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства и производителями отечественных вакцин подчеркнул важность снижения опасности завоза в страну более агрессивных мутаций коронавируса SARS-CoV-2.
«Последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших. Нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более близятся майские праздники. Многие собираются в отпуск, в том числе за рубеж. Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — подчеркнул Мишустин.
Он добавил, что российские специалисты проверяют действие российских вакцин против новых штаммов коронавируса. По его словам, все зарегистрированные отечественные препараты доказали свою эффективность и помогают защитить от тяжёлого течения заболевания.
Премьер сообщил, что ежедневно только через портал госуслуг на вакцинацию записывается более 15 тыс. россиян, и поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко вместе с медиками и другими специалистами продолжить разъяснительную работу о преимуществах вакцинации.
На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с распространением мутантных штаммов коронавируса SARS-CoV-2 в мире. По её словам, в международной базе данных зафиксировано порядка миллиона геномов возбудителя COVID-19, из них так называемый британский штамм составляет 27% (исследование Экстерского университета показало гораздо большую летальность этой мутации по сравнению с большинством других).
По данным на 6 апреля, которые привела Попова, в России выявлено 103 случая заболевания британским штаммом и десять эпизодов южноафриканской мутации. Все они были привезены из-за рубежа. Глава Роспотребназдора отметила, что внутреннее распространение этих вариантов коронавируса пока не регистрируется, но не исключено, «учитывая высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения».
Глава ведомства отметила, что ухудшение эпидемической ситуации в Турции не может не беспокоить российских специалистов в свете того, что именно на это направление приходится самая большая доля авиапассажиров в удельном весе всех перевозок.
«К сожалению, ситуация в Турции сегодня похожа на ситуацию в Великобритании в конце прошлого года, при развитии которой ряду стран приходилось приостанавливать сообщение. Но мы держим ситуацию на контроле», — заявила Попова.
По данным Минздрава Турции, за минувшую неделю в стране было выявлено более 345 тыс. случаев заболевания коронавирусом (за неделю до этого — около 251 тыс.). Последние девять дней число новых эпизодов COVID-19 превышает 40 тыс., а с 7 апреля ежесуточно выявляется порядка 55 тыс. случаев (предыдущий суточный максимум в Турции, зафиксированный 9 декабря 2020-го, был чуть больше 33 тыс. случаев).
При этом, согласно опубликованным Минздравом республики данным распределения случаев заболевания по провинциям за неделю с 27 марта по 2 апреля (инфографики по минувшей неделе на момент публикации материала не было), эпидемия в большей степени затрагивает северные и центральные районы страны, и в меньшей — юго-восток и туристические юго-западные провинции (Анталья — 190,44 выявленных заболевших на 100 тыс. населения, Измир — 218,88 и Мугла — 146,59).
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