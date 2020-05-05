Снизить пенсионный возраст, отменить реформу: Политолог раскрыл "тяжёлую артиллерию" Кремля

На уровне правительства сейчас обсуждается возможность снижения пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера. Но наблюдатели не исключают, что пенсионная повестка полностью будет пересмотрена уже этой осенью, поскольку набирающий обороты экономический кризис заставит власть искать изящный выход из ситуации.

Так, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин в разговоре со "Свободной прессой" заявил, что гипотетически снижение пенсионного возраста и отмена пенсионной реформы может стать одним из ключевых шагов для преодоления последствий кризиса.

Кроме того, такое решение может быть принято из имиджевых соображений, отмечает Салин.

"У Кремля есть твёрдый принцип - не принимать решений под давлением, а поскольку на него оказывалось серьёзное давление по пересмотру реформы, он не мог пойти на это. Сейчас же эпидемия коронавируса поменяла всю предыдущую повестку. Более того, пока всё это ещё не очень ощущается, но к осени власть окажется перед гораздо более серьёзными вызовами, уже не медицинского плана, как сейчас", - объясняет политолог.

По его словам, Кремлю придётся использовать "тяжёлую артиллерию", потому что ситуация "очень плохая". Так, население уже ощущает сильную усталость и от пандемии, и от экономических последствий.

"Власть остро нуждается в ходах, которые могли бы переломить ситуацию. А таких эффективных шагов у неё практически нет", - замечает Салин, добавляя, что сравниться с эффектом отмены пенсионной реформы может только распечатка "кубышки" по полной.