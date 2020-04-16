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Снизить пенсионный возраст из-за климата. Северянам могут ослабить "порог"

16 апреля 2020, 16:10  •  23 • Политика
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что некоторым категориям жителей страны нужно снизить пенсионный возраст из-за климата. Женщинам могут разрешить не работать с 50, мужчинам - с 55 лет.
Омбудсмен поддержала снижение возраста выхода на пенсию для некоторых граждан России. В своём докладе о проделанной за 2019 год работе она упомянула, что правом нужно наделить тех, кто работал на Крайнем Севере. Москалькова объяснила это климатическими особенностями регионов, где существуют дополнительные риски в сфере охраны здоровья.
По словам уполномоченного по правам человека, в пенсионной реформе с самого начала проблемы жителей северных районов не рассматривались. В своём докладе омбудсмен добавила, что изменения пенсионного возраста добиваются профсоюзы жителей Крайнего Севера и местностей, которые к нему приравнены.

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