Снизить пенсионный возраст из-за климата. Северянам могут ослабить "порог"

Омбудсмен поддержала снижение возраста выхода на пенсию для некоторых граждан России. В своём докладе о проделанной за 2019 год работе она упомянула, что правом нужно наделить тех, кто работал на Крайнем Севере. Москалькова объяснила это климатическими особенностями регионов, где существуют дополнительные риски в сфере охраны здоровья.

По словам уполномоченного по правам человека, в пенсионной реформе с самого начала проблемы жителей северных районов не рассматривались. В своём докладе омбудсмен добавила, что изменения пенсионного возраста добиваются профсоюзы жителей Крайнего Севера и местностей, которые к нему приравнены.