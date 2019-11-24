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Снизить НДС на четверть: В Госдуме предложили неожиданную идею повышения доходов в России
24 ноября 2019, 09:24 • 161 • Политика
Лидер партии "Справедливая Россия" сообщил, что его фракция предложила снизить НДС с 20 процентов до 15. То есть на четверть. По словам депутата, поначалу реализация этой идеи вызовет кратковременное снижение поступлений в бюджет России, но после приведёт к росту доходов граждан нашей страны и подъёму экономики.
Сам Сергей Миронов напомнил о том, что когда в Госдуме обсуждался вопрос о повышении налога на добавочную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, члены его партии выступали против этой инициативы.
"С помощью этой драконовской меры правительство рассчитывало пополнить бюджет на 600 миллиардов рублей", - отметил лидер "Справедливой России", добавив, что ожидания сбылись, поскольку за первые полгода поступления составили около 307 миллиардов.
Однако, отмечает парламентарий, полученные дополнительные средства на благо граждан России не работают: деньги в нацпроекты, вопреки обещаниям, не вкладываются.
Он же отметил, что его партия выступила с предложением снизить НДС с 20 до 15 процентов. То есть фактически на четверть. По расчётам депутата, поначалу реализация этой идеи вызовет кратковременное снижение поступлений в бюджет России, но после приведёт к росту доходов граждан России и подъёму экономики.
По словам Миронова, предложенная инициатива "воплощает передовой взгляд на бюджетную и налоговую политику, отличный от того деструктивного подхода, которого упорно придерживается финансово-экономический блок кабмина".
"Финансисты от правительства убеждены в том, что всегда можно рассчитывать на сиюминутную прибыль из карманов наших граждан. Что можно бесконечно латать бюджетные дыры за счёт роста налогов, который никак не касается сверхбогатого меньшинства, - поясняет политик. - И мы видим, к чему приводит такая политика все последние годы: падение реальных доходов, уничтожение малого и среднего бизнеса, практически нулевой рост ВВП. Мы говорим, что нужен принципиально иной подход. Хватит накачивать резервные фонды за счёт поборов с населения!"
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