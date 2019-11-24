Снизить НДС на четверть: В Госдуме предложили неожиданную идею повышения доходов в России

Сам Сергей Миронов напомнил о том, что когда в Госдуме обсуждался вопрос о повышении налога на добавочную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, члены его партии выступали против этой инициативы.

"С помощью этой драконовской меры правительство рассчитывало пополнить бюджет на 600 миллиардов рублей", - отметил лидер "Справедливой России", добавив, что ожидания сбылись, поскольку за первые полгода поступления составили около 307 миллиардов.

Однако, отмечает парламентарий, полученные дополнительные средства на благо граждан России не работают: деньги в нацпроекты, вопреки обещаниям, не вкладываются.

"Эти средства фактически лишь покрывают потери от налоговых льгот, введённых правительством для тех, кто и так очень неплохо зарабатывает на наших природных богатствах", - продолжил свою мысль Миронов.

Он же отметил, что его партия выступила с предложением снизить НДС с 20 до 15 процентов. То есть фактически на четверть. По расчётам депутата, поначалу реализация этой идеи вызовет кратковременное снижение поступлений в бюджет России, но после приведёт к росту доходов граждан России и подъёму экономики.

"Мы подсчитали, что снижение НДС до 15% приведёт к бюджетным потерям лишь в первые два года. Но в перспективе и казна, и экономика только выиграют от этого шага. Уже на третий год на фоне роста ВВП дополнительные доходы бюджета составят 870 миллиардов рублей", - сообщается на официальном сайте партии.

По словам Миронова, предложенная инициатива "воплощает передовой взгляд на бюджетную и налоговую политику, отличный от того деструктивного подхода, которого упорно придерживается финансово-экономический блок кабмина".

"Финансисты от правительства убеждены в том, что всегда можно рассчитывать на сиюминутную прибыль из карманов наших граждан. Что можно бесконечно латать бюджетные дыры за счёт роста налогов, который никак не касается сверхбогатого меньшинства, - поясняет политик. - И мы видим, к чему приводит такая политика все последние годы: падение реальных доходов, уничтожение малого и среднего бизнеса, практически нулевой рост ВВП. Мы говорим, что нужен принципиально иной подход. Хватит накачивать резервные фонды за счёт поборов с населения!"