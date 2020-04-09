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Снизить квартплату в обмен на субсидии: В Госдуме хотят помочь жителям аварийных домов

09 апреля 2020, 18:35  •  39 • Политика
В Госдуме России хотят помочь жителям аварийных домов при помощи нового законопроекта. В обмен на субсидии от управляющих компаний могут потребовать снизить квартплату.
Член комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Чернышев разработал законопроект, который позволит выдавать субсидии управляющим компаниям на содержание и ремонт ветхих и аварийных домов. Об этом пишет "Парламентская газета".
Как отмечает автор инициативы, в обмен на это УК должны снизить плату для жителей подобных зданий. Парламентарий сослался на многочисленные жалобы жителей на дороговизну содержания проблемных домов.
Статья расходов указана в платёжках как "Содержание и ремонт жилого помещения", она не предусматривает капитальный ремонт, за который гражданам приходится платить отдельно. В результате на поддержание "изношенного здания" начинает уходить больше денег, чем на похожие работы в новом доме. Также падает качество услуг, причём в таких зданиях часто живут малообеспеченные семьи.
Новый законопроект позволит снизить финансовую нагрузку, наделив регионы дополнительными полномочиями по направлению средств на ремонт. После определения объёмов финансирования должен пройти конкурс среди УК по правилам, установленным Минстроем РФ. Размер снижения платы для жильцов будет зависеть от суммы субсидий.
Рассмотрение инициативы произойдёт до конца весенней сессии, когда возобновятся заседания экспертного совета. Документ также будет доработан.

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