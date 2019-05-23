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Снизит коррупцию и количество ДТП: В Госдуме объяснили необходимость обязательной фотофиксации техосмотра
23 мая 2019, 23:24 • 5 • Политика
В Госдуме объяснили необходимость принятия закона об обязательной фотофиксации техосмотра, указав на то, что инициатива позволит снизить коррупцию и количество ДТП.
Депутаты Государственной Думы России в четверг приняли в третьем чтении закон, посвящённый обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
В первом чтении законопроект был рассмотрен в конце 2018 года. Из финальной версии документа был исключён пункт о видеоконтроле, однако осталась идея об оформлении диагностических карт в виде электронного документа с электронной подписью эксперта.
При этом Володин отметил, что закон будет распространяться и на автобусы. В Госдуме также рассчитывают на то, что инициатива позволит снизить коррупцию в данной сфере и количество дорожно-транспортных происшествий.
"За последние несколько лет в нашей стране случались страшные аварии с участием автобусов, по причине их технической непригодности", - добавил политик, комментируя ситуацию.
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