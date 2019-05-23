Снизит коррупцию и количество ДТП: В Госдуме объяснили необходимость обязательной фотофиксации техосмотра

Депутаты Государственной Думы России в четверг приняли в третьем чтении закон, посвящённый обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

В первом чтении законопроект был рассмотрен в конце 2018 года. Из финальной версии документа был исключён пункт о видеоконтроле, однако осталась идея об оформлении диагностических карт в виде электронного документа с электронной подписью эксперта.

При этом Володин отметил, что закон будет распространяться и на автобусы. В Госдуме также рассчитывают на то, что инициатива позволит снизить коррупцию в данной сфере и количество дорожно-транспортных происшествий.

"За последние несколько лет в нашей стране случались страшные аварии с участием автобусов, по причине их технической непригодности", - добавил политик, комментируя ситуацию.