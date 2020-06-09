«Снижение заболеваемости происходит благодаря жёстким мерам»: в России выздоровели почти половина пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 8595 новых заболевших COVID-19 (в предыдущие два дня — 8985 и 8984). С начала эпидемии коронавирус нового типа был обнаружен у 485 253 человек и уже почти половина из них (242 397) выздоровели. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 6142 пациента (1,27%). На фоне улучшения эпидемической обстановки в Москве продолжается смягчение режима ограничений, в частности, отменены пропуска и обязательная самоизоляция.

За последние сутки в 83 регионах России выявлено 8595 новых заболевших COVID-19 (в предыдущие два дня — 8985 и 8984 случаев). По данным оперштаба, у 38,1% инфицированных не было клинических проявлений болезни. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 485 253 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.

При этом уже 242 397 человек в России выздоровели (49,95%). За сутки выписаны 11 709 пациентов. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, с начала эпидемии скончались 6142 человека (1,27%). За минувшие сутки умер 171 человек.

По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено более 13,2 млн тестов на коронавирус нового типа. За сутки выполнено 238 тыс. лабораторных исследований. Под наблюдением медиков остаются почти 320,6 тыс. человек.

Наибольшее число выявленных за сутки случаев пришлось на Москву — 1572 (в предыдущие шесть дней этот показатель держался на уровне 1840—2000). Значительное количество заболевших за день также обнаружили в Московской области (739), Санкт-Петербурге (318), Нижегородской (292), Свердловской (242), Воронежской (220) и Иркутской (206) областях.

Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

RT

В связи с благоприятной динамикой развития эпидемиологической обстановки во вторник, 9 июня, в Москве был снят пропускной режим и отменена обязательная самоизоляция горожан. Вместе с тем сохраняется перчаточно-масочный режим для нахождения в людных местах.

«Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места», — заявил мэр Сергей Собянин.

Возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменены ограничения на работу каршеринга (с 25 мая арендовать машины можно было не менее чем на пять суток).

Возобновить свою деятельность разрешено общественным организациям, киностудиям, студиям звукозаписи и научным институтам. Сняты ограничения на посещение городских кладбищ.

Пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова рассказала РИА Новости, как отмена режима самоизоляции отразится на возможности возвращения сотрудников в офисы. По её словам, решение о том, сколько сотрудников могут вернуться в офис, примут сами работодатели. При этом остаются в силе рекомендации о том, чтобы возможный максимум сотрудников продолжал работать дистанционно.

В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович констатировала, что действия московских властей позволили замедлить развитие эпидемии коронавируса.

«Но необходимо помнить, что снижение заболеваемости и новых случаев коронавируса происходит не благодаря естественному пути развития эпидемии, а благодаря применению жёстких мер общественного здравоохранения, принятых странами для прекращения местной передачи вируса. И об этих мерах нельзя забывать», — сказала она.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об изменении введённых ранее ограничений на въезд и выезд из страны. Теперь россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, а также на работу и учёбу. Иностранным гражданам разрешено въезжать в Россию с медицинскими целями.

На этом фоне в региональном управлении Следственного комитета РФ по Дагестану возбудили три уголовных дела в отношении жителей республики, которых подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

«По версии следствия, в апреле 2020 года подозреваемые, используя мобильные телефоны с доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в группе мессенджера WhatsApp публично распространили заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а именно сведения о причастности к смерти людей и падежу домашней птицы в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе органов государственной власти в результате распыления новой коронавирусной инфекции COVID-19 с пролетавших над населёнными пунктами вертолётов», — говорится в сообщении.