Снижение ставки, субсидии и разовое погашение: правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке

Правительство согласовало новые меры поддержки семей с детьми, которые имеют или планируют взять ипотечные кредиты. Об этом заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова. Так, родители смогут претендовать на увеличение периода действия льготной ставки и на субсидии. Кроме того, при рождении третьего ребёнка предусмотрено погашение 10% ипотечного долга, но не более 450 тыс. рублей. Эти шаги, а также реализация других программ нацпроекта «Демография», по мнению Голиковой, позволят к 2023—2024 годам повысить рождаемость в стране.

Правительство России согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей. Об этом на Гайдаровском форуме заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова.

«В конце декабря 2018 года нами, наряду с имеющимися мерами поддержки семей с детьми, согласованы дополнительные, отдельные меры не только для семей, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа, но и для всех семей», — сказала она.

Среди мер, которые будут реализованы, Голикова отметила увеличение периода с льготной процентной ставкой либо её установление на весь период кредита. Кроме того, семьи смогут претендовать на субсидию, сумма которой будет исходить из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4%.

Правительство также согласовало разовое погашение части долга для семей, в которых родился третий ребёнок. Эта выплата составит 10% от задолженности, но не более 450 тыс. рублей.

Сохранятся и другие формы поддержки многодетных семей и материнства. Они предусмотрены национальным проектом «Демография». Татьяна Голикова ранее сообщала, что власти выделят на него 3,5 трлн рублей.

«Все эти масштабные планы потребуют соответствующего финансирования, речь идёт о сумме в общей сложности почти более 3,5 трлн рублей. Деньги очень большие. Стало быть, каждое предложение в проект «Демография» должно быть ориентировано на максимальный эффект», — ранее отмечал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Так, семьи, в которых родился второй или третий ребёнок, могут претендовать на пониженную процентную ставку на ипотечные кредиты. В 2019 году в этой программе участвуют уже 62 региона страны.

Число ипотечных кредитов, выдаваемых россиянам, растёт. По данным госкомпании «ДОМ.РФ», за пять месяцев 2018 года общий объём таких кредитов составил 1,1 трлн рублей, что на 60% больше аналогичных показателей 2017 года. В 2017 году было выдано на 37,2% больше ипотек, чем в 2016-м.

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Материнский капитал и другие выплаты

Материнский капитал, который выплачивается при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребёнка, в 2019 году составит 453 026 рублей. В 2020 году эта сумма увеличится до 470 тыс. рублей, в 2021-м — до 489 тыс. рублей.

При этом скорость принятия решения о выплате средств в 2018 году сократилась вдвое — с месяца до двух недель. За 2017 год в стране было выдано 725 тыс. сертификатов на материнский капитал. Всего за годы действия программы сертификаты получили 8,5 млн семей. В 91,1% случаев россияне используют их для улучшения жилищных условий.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в 2019 году составит 26 152 рубля против 24 536 в прошлом году. Минимальные выплаты также вырастут — с 4465 рублей до 4512. Эти средства выплачиваются тому родителю, который не способен работать или получать иной доход вплоть до достижения ребёнком возраста полутора лет.

Минимальная величина разового пособия по беременности составит 51 919 рублей, а максимальный размер вырастет с 282 106 до 301 095 рублей.

Кроме того, будет выплачиваться ежемесячное пособие на первого и второго ребёнка, которое приравнено к детскому прожиточному минимуму в регионе. Эта мера была впервые введена в 2018 году.

В правительстве рассчитывают, что подобные меры позволят переломить тенденцию к убыли населения.

«Мы рассчитываем, что негативная тенденция к естественной убыли населения начнёт меняться в 2023—2024 годах», — сказала вице-премьер Голикова.

Среди регионов, где проблема стоит наиболее остро, Голикова перечислила Псковскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую и Тульскую области — там убыль населения составляет семь человек на 1 тыс. жителей. При этом, по её данным, естественный прирост населения отмечается на Северном Кавказе, в Якутии, Туве и Тюменской области.

По информации Росстата, в случае успешной реализации нацпроектов «Демография» и «Здоровье» численность населения России к 2036 году вырастет до 157 млн человек. Если эффективность программ будет несколько ниже, то данный показатель сократится до 145 млн человек, а при пессимистичном варианте — до 136 млн. На сегодняшний день в России проживает 146,9 млн человек.