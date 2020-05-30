«Снижение эпидемиологического процесса»: в России выявили 8952 новых случая коронавируса

В России за последние сутки зафиксировали 8952 новых случая коронавируса, из них наибольшее число в Москве — 2367. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в стране, обратив внимание, что число обследований на COVID-19 растёт, а число случаев заболевания снижается. В свою очередь, заммэра Анастасия Ракова рассказала, что в столице сейчас в 2—2,5 раза меньше госпитализаций, чем было ещё месяц назад.

В России за последние сутки зафиксировали 8952 новых случая коронавируса, из них наибольшее число в Москве (2367), Московской области (735), Санкт-Петербурге (365) и Нижегородской области (289). За сутки выздоровели 8212 человек, скончался 181 пациент.

Таким образом, всего в стране зарегистрировано 396 575 случаев COVID-19, за всё время 167 469 человек выздоровели, 4555 пациентов умерли.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России. Она обратила внимание, что число обследований на коронавирус растёт, а число случаев заболевания снижается.

«При всё увеличивающемся количестве обследованных лиц, а это именно так, мы видим снижающееся число ежедневно выявляемых случаев инфицирования. Это как раз характеристика эпидпроцесса как эпидпроцесса, который идёт на снижение, уверенное, без обратного развития», — приводит её слова РИА Новости.

В свою очередь, заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице сейчас в 2—2,5 раза меньше госпитализаций, чем было «буквально месяц назад».

«У нас снижение госпитализации, мы сегодня выходим в среднем на госпитализацию 800—900 человек в сутки», — подтвердила она.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что к настоящему моменту «если считать от начала апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза». Она добавила, что «коэффициент распространения инфекции в России меньше единицы».

Доля бессимптомных пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией в стране увеличилась в 2,6 раза. Кроме того, Голикова отметила «снижение удельного веса среднетяжёлых и тяжёлых форм инфекций в 1,4 раза». По её словам, также зафиксировано снижение в 1,5 раза числа больных, нуждающихся в интенсивной терапии.

Она сообщила, что на данный момент «в России зарегистрировано уже 17 ПЦР-тест-систем и пять ИФА-систем» на коронавирус.

«Всё это тест-системы российского производства, которые позволяют нам полностью закрыть свою страну с точки зрения диагностики и, собственно, создать независимость и безопасность в этой части», — отметила Голикова.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели более 10 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

«По состоянию на 28 мая 2020 года проведено 10 000 061 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — заявили в ведомстве.

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Тем временем несколько российских регионов объявили о продлении ограничительных мер, чтобы не допустить распространения коронавируса. Так, режим повышенной готовности в Якутии будет действовать до 14 июня.

«Указом главы региона Айсена Николаева на территории Якутии режим повышенной готовности продлён до 14 июня. До этой даты продлены и все введённые ранее ограничительные меры, в том числе в рамках режима полной самоизоляции», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба при правительстве республики.

Правительство Тверской области приняло решение о продлении ограничений в отношении объектов туристической индустрии и образования — они будут действовать до момента их отмены соответствующим документом. В частности, было продлено временное ограничение на бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах.

О продлении режима самоизоляции до 14 июня также заявили власти Северной Осетии. О решении продлить все действующие в регионе ограничительные меры до 7 июня сообщило руководство Самарской области. Там отметили, что не все показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений, достигли необходимых значений. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов также продлил до 7 июня режим самоизоляции в регионе.

В то же время во Владимирской области сообщили о первом этапе снятия ограничений, введённых в связи с COVID-19. С 30 мая в области откроется часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами, также будут разрешены совместные — не более чем для двух человек одновременно — занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и прогулки.

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с уличной верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Регион также отменил требования по оформлению цифрового пропуска при пересечении границы области и обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих.