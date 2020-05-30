Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
Лукашенко предложил Украине свою помощь в захвате Донбасса
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эх...
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "рас...
Главная / В России

«Снижение эпидемиологического процесса»: в России выявили 8952 новых случая коронавируса

30 мая 2020, 13:50  •  92 • В России
В России за последние сутки зафиксировали 8952 новых случая коронавируса, из них наибольшее число в Москве — 2367. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в стране, обратив внимание, что число обследований на COVID-19 растёт, а число случаев заболевания снижается. В свою очередь, заммэра Анастасия Ракова рассказала, что в столице сейчас в 2—2,5 раза меньше госпитализаций, чем было ещё месяц назад.
 
Прохожий на Никольской улице в Москве РИА Новости © Илья Питалев
 

В России за последние сутки зафиксировали 8952 новых случая коронавируса, из них наибольшее число в Москве  (2367), Московской области (735), Санкт-Петербурге (365) и Нижегородской области (289). За сутки выздоровели 8212 человек, скончался 181 пациент.

Таким образом, всего в стране зарегистрировано 396 575 случаев COVID-19, за всё время 167 469 человек выздоровели, 4555 пациентов умерли.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России. Она обратила внимание, что число обследований на коронавирус растёт, а число случаев заболевания снижается. 

«При всё увеличивающемся количестве обследованных лиц, а это именно так, мы видим снижающееся число ежедневно выявляемых случаев инфицирования. Это как раз характеристика эпидпроцесса как эпидпроцесса, который идёт на снижение, уверенное, без обратного развития», — приводит её слова РИА Новости.

В свою очередь, заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице сейчас в 2—2,5 раза меньше госпитализаций, чем было «буквально месяц назад». 

«У нас снижение госпитализации, мы сегодня выходим в среднем на госпитализацию 800—900 человек в сутки», — подтвердила она.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что к настоящему моменту «если считать от начала апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза». Она добавила, что «коэффициент распространения инфекции в России меньше единицы».

Доля бессимптомных пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией в стране увеличилась в 2,6 раза. Кроме того, Голикова отметила «снижение удельного веса среднетяжёлых и тяжёлых форм инфекций в 1,4 раза». По её словам, также зафиксировано снижение в 1,5 раза числа больных, нуждающихся в интенсивной терапии.

Она сообщила, что на данный момент «в России зарегистрировано уже 17 ПЦР-тест-систем и пять ИФА-систем» на коронавирус.

«Всё это тест-системы российского производства, которые позволяют нам полностью закрыть свою страну с точки зрения диагностики и, собственно, создать независимость и безопасность в этой части», — отметила Голикова.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели более 10 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

«По состоянию на 28 мая 2020 года проведено 10 000 061 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — заявили в ведомстве.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Тем временем несколько российских регионов объявили о продлении ограничительных мер, чтобы не допустить распространения коронавируса. Так, режим повышенной готовности в Якутии будет действовать до 14 июня.

«Указом главы региона Айсена Николаева на территории Якутии режим повышенной готовности продлён до 14 июня. До этой даты продлены и все введённые ранее ограничительные меры, в том числе в рамках режима полной самоизоляции», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба при правительстве республики.

Правительство Тверской области приняло решение о продлении ограничений в отношении объектов туристической индустрии и образования — они будут действовать до момента их отмены соответствующим документом. В частности, было продлено временное ограничение на бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах.

О продлении режима самоизоляции до 14 июня также заявили власти Северной Осетии. О решении продлить все действующие в регионе ограничительные меры до 7 июня сообщило руководство Самарской области. Там отметили, что не все показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений, достигли необходимых значений. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов также продлил до 7 июня режим самоизоляции в регионе.

В то же время во Владимирской области сообщили о первом этапе снятия ограничений, введённых в связи с COVID-19. С 30 мая в области откроется часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами, также будут разрешены совместные — не более чем для двух человек одновременно — занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и прогулки.

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с уличной верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Регион также отменил требования по оформлению цифрового пропуска при пересечении границы области и обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
30 мая 2020, 01:20
Россия намерена расширить свои базы в Сирии
29 мая 2020, 23:50
Над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей: российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
30 мая 2020, 12:20
Как украинских бойцов на войне подсаживают на наркотики
30 мая 2020, 09:50
«Болезнь с тысячью лиц»: что такое рассеянный склероз и почему ему больше подвержены молодые
30 мая 2020, 08:50
Антикризисный режим: как могут измениться зарплаты россиян после пандемии
30 мая 2020, 00:50
В прошлое за госпошлину: в Северной Осетии мошенники торговали фальшивыми советскими паспортами
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2020, 05:55
Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили ситуацию "со стороны"
28 мая 2020, 22:55
Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факты
26 мая 2020, 16:55
Выгнал из ресторана за георгиевские ленточки в Юрмале. Но русские не сдались
26 мая 2020, 09:55
Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт
30 мая 2020, 06:55
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лондоне
25 мая 2020, 23:55
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один ряд с Горбачёвым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.