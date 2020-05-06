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Снимут ли карантин в мае: совещание Путина по коронавирусу. LIVE

06 мая 2020, 13:10  •  33 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент проведет большое совещание, на котором обсудит с правительством поэтапную отмену режима самоизоляции в России - видео
Как будут снимать карантин в мае 2020 г., станет понятно уже сегодня, 6 мая. Президент Владимир Путин готовится к большому совещанию с министрами и губернаторами, на котором, по плану, заслушает предложения чиновников по выходу из режима самоизоляции и экономической помощи населению. Главные тезисы обсуждения – в трансляции "Утро.ру".
Смотреть совещание Путина можно будет по главным каналам страны и онлайн.
Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из карантина во время своего последнего обращения к народу. Тогда он отмечал, что снимать карантинные меры нужно внимательно, не исключено, что для каждого региона стоит принять отдельное решение.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что после 11 мая карантин могут и не снять, если россияне не смогут переждать дома и выйдут на улицы.
Такого же мнения придерживается и мэр Москвы Сергей Собянин. Отвечая на вопрос, могут ли ослабить меры в Москве, он заявил, что все будет зависеть от динамики заболеваемости. Если случаев будет меньше, то стоит подумать и о послаблениях, если же нет – то вряд ли.
По словам градоначальника, москвичам еще надо подготовиться к большим испытаниям. Он считает, что Москва в борьбе с коронавирусом не прошла еще и половины пути.
Вспышка COVID-19 началась в РФ в конце марта 2020 года. Тогда власти приняли решение объявить неделю самоизоляции и отправили всех россиян на оплачиваемые работодателем каникулы. После Путин обратился к народу и объявил, что карантин затягивается на весь апрель. Затем, 28 апреля, он выступил еще раз и констатировал, что режим продлевают на все майские.
Из-за стремительного распространения коронавируса отменили Парад Победы 9 мая и акцию "Бессмертный полк". Также закрыты границы РФ – из страны ни уехать, ни выехать.

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