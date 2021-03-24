«Сними маску и дыши!»

Европа бунтует против покушения на свободу людей под видом борьбы с коронавирусом

В минувшие выходные (20-21 марта) по Европе прокатилась волна протестов против принуждения к «новому образу жизни» – ношению масок, карантину, закрытию предприятий под видом борьбы с коронавирусом. Демонстранты вышли на улицы в Великобритании, Германии, Австрии, Швеции, Бельгии, Польше, Хорватии, Финляндии, Швейцарии, Румынии.

Особенно многолюдными стали демонстрации в Касселе (Германия), где по призывам организации «Думающие поперёк» (Querdenken) на улицы вышли около 20 тысяч человек. Протестующие прошли маршем по центру Касселя, невзирая на судебный запрет. Большинство было без масок. Чтобы разогнать людей, полиция применила слезоточивый газ, дубинки, водомёты; о количестве задержанных не сообщалось.

12 полицейских получили ранения во время демонстрации в Дрездене 20 марта. Власти зарегистрировали девять нападений на сотрудников полиции, семь оскорблений действием и два нарушения закона о ношении оружии и закона о собраниях. 17 раз сотрудникам полиции оказывалось физическое противодействие.

В Штутгарте сотни людей прошли по улицам, скандируя Es reicht! (Хватит!). В Ганновере собрались около 800 протестующих, в Берлине – до 1000, в Дюссельдорфе – около 2000 человек. Жёстко была разогнана демонстрация в Мюнхене.

Волнуется Британия. Несколько тысяч человек собрались в лондонском Гайд-парке и прошли по центральным улицам с лозунгами против локдауна, сообщает BBC. Полиция объявила демонстрацию незаконной; в стране запрещено собираться большими группами, но запрет постоянно нарушается.

В Амстердаме полиция применила водомёты для разгона демонстрантов. На видео можно заметить, как голландский полицейский ударяет женщину в грудь дубинкой и дважды бьёт мужчину, который пытается её защитить.

Около 6000 человек приняло участие в демонстрации протеста против карантина в столице швейцарского кантона Базель-сельский Листале (Liestal). Просьбу надеть маски участники демонстрации проигнорировали. В масках были только танцующие демонстранты, обрядившиеся в символические защитные костюмы. Организаторы демонстрации из ассоциации Silent Protest разместили в сети видео с образцами танцевальных движений для флешмоба, который «должен донести до общества мысль, что Швейцария стала диктатурой».

«Маски заставляют нас молчать», «Ковидный паспорт равнозначен объявлению войны» – гласили лозунги демонстрантов. Звучали высказывания активистов общественных организаций. Участник инициативного комитета Freunde der Verfassung (Друзья конституции) Штефан Ланг обвинил швейцарские СМИ в «односторонней пропаганде». Школьная учительница, член ассоциации «Родители для детей против обязанности носить маску в школах» Каро Йоркель заявила, что маски «вредят детям физически и психологически».

20 марта сотни противников карантина и вакцинации, почти все без масок, прошли маршем по улицам Варшавы. Одетые в футболки с надписью: «Ложная пандемия» демонстранты несли транспаранты «Где трупы?», скандируя: «Наша свобода, наша Польша!» После того как один из демонстрантов напал на полицейского, появилась тяжёлая техника, полиция стала орудовать дубинками, использовать шумовые гранаты. Демонстранты кричали: «Мы – свободные люди!»

Во французском Бресте 4000 демонстрантов прошли по центральным улицам города. Национальный центр уличного искусства и общественного пространства организовал театрализованные представления. «Сними маску и дыши!» – скандировала молодёжь.

Во французском Марселе около 6500 человек, в основном молодежь и студенты, собрались 21 марта на карнавал, игнорируя карантин. В центре города тысячи «гуляк», как их назвали СМИ, танцевали под музыку, несшуюся из распахнутых окон. Большинство участников гуляний были без масок. Министерство внутренних дел Франции назвало фестиваль в Марселе «совершенно неприемлемым».

Карнавальный протест может принять и политическую окраску. Марин Ле Пен, побывавшая на марсельском фестивале, осудила правительство: «У кризиса есть последствия: порог приемлемости мер превышен», – заявила она.

Сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович в интервью Фонду стратегической культуры говорит, что заметна растерянность властей перед поднимающимся недовольством: «Парижские власти не знают, что делать и как реагировать. 25 февраля в мэрии заявляют, что надо закрыть Париж на месяц. 1 марта, столкнувшись с массовыми протестами, столичный мэр Анна Идальго говорит, что она против нового закрытия города, а 23 марта она же возмущается по поводу того, что город не закрыли раньше. Ввели электронные сертификаты, которые нужно заполнять, когда выходишь из дома, но никто не знает, рекомендация это или обязанность».

Режим ограничений во Франции строг. Маску требуют носить даже на улице. Требуют соблюдать «социальную дистанцию». Требуют перед каждым выходом из дома заполнить электронный сертификат (attestation) с указанием, зачем ты выходишь. Протесты, однако, достигли такой силы, что под их давлением власти Парижа вынуждены были отменить заполнение сертификатов на выход из дома для 16 округов столицы.

Бунтует не только Европа. Всемирная акция протеста против карантинов и вакцинаций прошла в 50 странах.