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Снимем санкции при одном условии: чего ФРГ хочет от России

19 августа 2018, 00:09  •  185 • Война
Немецкая сторона намерена активизировать минский процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщил Welt am Sonntag глава МИД Германии Хайко Маас. «Я испытываю осторожный оптимизм в том, что касается миротворческой миссии ООН», — отметил министр. Он также подчеркнул, что при условии выполнения минских соглашений можно будет говорить о снятии санкций с России. «Если удастся реализовать минские соглашения, мы можем начать переговоры о снятии санкций. Но не раньше», — сказал Маас.
Он напомнил, что Берлин ставит своей целью стабилизацию ситуации на Украине и что «правительство ФРГ, вопреки некоторым голосам, в том числе из собственной партии (СДПГ — Социал-демократической партии Германии, членом которой является Маас — ред.)», продолжает выступать против признания Крыма российской территорией.
«Если мы признаем Крым российской территорией, то это, возможно, станет приглашением и для других действовать в нарушение международного права, поэтому решение ЕС, принятое перед летней паузой, о продлении санкций против России было правильным», — заявил он.
Напомним, что Крым стал российской территорией по итогам референдума, который прошел на полуострове в 2014 году. По официальным данным, идею вхождения в состав РФ поддержали 96% имеющих право голоса крымчан. Впрочем, Киев, как и ряд западных стран, до сих пор не признает республику российской и считает ее временно оккупированной территорией. Москва в то же время настаивает на том, что голосование проходило в соответствии с международными стандартами, а вопрос принадлежность Крыма считает закрытым «навсегда».
Маас также отметил, что «есть шанс для создания международной миротворческой миссии ООН» для Донбасса. Переговоры в этом ключе идут и с Москвой, и с Киевом, заявил он.
Министр также подчеркнул, что в целом критически относится к внешней политике, проводимой Москвой. «В настоящий момент у меня возникает ощущение, что Москва сознательно хочет использовать вакуум в мировой политике, который оставляет после себя Белый дом», — высказался он.
О необходимости обсуждения ситуации на Украине накануне заявляла и сама канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине. «Количество проблем, которыми мы занимаемся, от Украины до Сирии, до вопроса о нашем сотрудничестве (с Россией) в экономической сфере, так многообразно, что это оправдывает постоянный диалог», — отметила Меркель. Она также добавила, что собирается «продолжить этот диалог» на встрече с президентом России Владимиром Путиным 18 августа.
Минский протокол, о необходимости активизации которого говорил Маас, представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) и (ЛНР) подписали в сентябре 2014 года.
Спустя примерно полгода, в феврале 2015 года, стороны заключили минские соглашения, в соответствии с которыми они обязуются способствовать постепенной деэскалации конфликта в Донбассе и установлению режима прекращения огня.
Также они гарантируют отвод тяжелых вооружений. К данному моменту, спустя три с половиной года после подписания соглашений, большая часть их положений остается невыполненной. Конфликт до сих пор продолжается, а стороны по-прежнему обвиняют друг друга в обстрелах. Впрочем, с помощью этих договоренностей удалось прекратить острую фазу противостояния.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года из-за того, что жители региона отказались признавать новую, сменившуюся в феврале того же года власть в стране. Они объявили о создании ДНР и ЛНР. За этим последовали ответные действия со стороны Киева, который начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО). Жертвами военных действий на востоке Украины с момента начала военной кампании стали более шести тыс. человек, более 15 тыс. получили ранения и примерно миллион покинули свои дома.
Западные страны считают Россию одной из сторон конфликта. Москва при этом категорически отрицает какую-либо причастность к военным действиям и, в свою очередь, заявляет о том, что в рядах украинских вооруженных сил присутствуют иностранные военные.
АТО просуществовала более четырех лет. После этого, в конце апреля 2018 года, президент Украины Петр Порошенко объявил об изменении формата антитеррористической операции на «Операцию объединенных сил». По его словам, данная мера способствует усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

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