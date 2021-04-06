Снимавший голых девушек российский фотограф совершил "побег" из Дубая

Снимавший голых девушек в Дубае российский фотограф сбежал из ОАЭ. С ним страну покинула его подруга и модель, известная участием в откровенных съёмках.

Скандал с "голой" фотосессией в ОАЭ продолжает обрастать подробностями. Петербургский фотограф Александр Тен, снимавший обнажённых моделей на балконе отеля в Дубае, сбежал в Россию.

Сообщается, что фотограф улетел из ОАЭ до того, как к нему успела прийти местная полиция. Вместе с ним страну покинула его подруга и модель Саша Смелова, известная участием в откровенных съёмках, пишет Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник.

Сам фотограф отрицает свою причастность к скандальной фотосъёмке, однако "взрослые" фото Смеловой с логотипом ТЕН фоне дубайских пейзажей намекают на обратное. Они появились в Telegram-канал незадолго до скандала.

Напомним, что полиция ОАЭ задержала IT-предпринимателя Алексея Концова, который считается организатором "голой фотосессии". Другим примечательным фактом является то, что одна из моделей, участвовавших в съёмках, является дочерью известного российского олигарха.

Предприниматель и участницы "голой фотосессии" обвиняются в нарушении законов ОАЭ о приличии. После суда им грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф.