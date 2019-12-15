Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе
Новая лжецерковь Украины ликвидировала Киевский патриархат
"Правила игры не готовы": Почему Минфин запретил гражданам России обна...
Песков: Зеленский хочет решить проблему Донбасса, но для этого нужен мощный ресу...
Главная / В мире

Снимался у Фрэнсиса Копполы, снимался у Вуди Аллена: Ушёл из жизни Дэнни Айелло из "Крёстного отца 2"

15 декабря 2019, 18:54  •  71 • В мире
Ушёл из жизни актёр Дэнни Айелло, который снимался в фильмах Фрэнсиса Копполы, Вуди Аллена и Спайка Ли.
На 87-м году жизни в США скончался актёр Дэнни Айелло. Об этом сообщили американские СМИ.
Как рассказал официальный представитель актёра Трейси Миллер, мужчина скончался 12 декабря. Причиной кончины стала болезнь.
Дэнни Айелло известен широкой общественности благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Крёстный отец 2", "Однажды в Америке", "Дни радио", "Гарлемские ночи", "Пурпурная роза Каира" и так далее. А за роль Сэла в фильме Спайка Ли "Делай как надо!" актёра даже номинировали на премию "Оскар".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
14 декабря 2019, 16:54
Перепутали с полным тёзкой: Американские санкции против нескольких компаний России продержались лишь неделю
14 декабря 2019, 16:54
"Ничья так ничья": Скабеева тонко поддела Зеленского, узнав о деталях "нормандского саммита"
14 декабря 2019, 13:39
"В преддверии российских санкций?": Американцы затариваются бензином. В ход идут даже пакеты
14 декабря 2019, 13:39
Цена протеста: Власти Грузии подсчитали, сколько страна потеряла без российских туристов
15 декабря 2019, 15:24
«Дальность превысит 500 км»: в США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты
14 декабря 2019, 13:39
Джонсон убил Соединённое Королевство: Британия отвергла Brexit, Brexit выбрала Англия
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2019, 04:39
Записки киевлянки: В Киеве злятся, если слышат, что на Донбассе в домах тепло и медицина вся бесплатная
09 декабря 2019, 00:24
"Кочевряжатся, как лярва на болоте": Сатановский по-гоголевски поставил "диагноз" Киеву, не дав шанса
14 декабря 2019, 10:24
"Мощнее, жёстче и гораздо опытнее": Соловьёв назвал реального правителя Украины
14 декабря 2019, 10:24
"Прихватил чашку": Проукраинский эксперт отомстил за запрет гавкать в российском эфире
14 декабря 2019, 00:24
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
11 декабря 2019, 01:09
"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Париже
14 декабря 2019, 15:28
Речь гостя об отношении Зеленского К ДОНБАССУ поразила СОЛОВЬЕВА! Замер весь зал!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.