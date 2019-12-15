Снимался у Фрэнсиса Копполы, снимался у Вуди Аллена: Ушёл из жизни Дэнни Айелло из "Крёстного отца 2"

На 87-м году жизни в США скончался актёр Дэнни Айелло. Об этом сообщили американские СМИ.

Как рассказал официальный представитель актёра Трейси Миллер, мужчина скончался 12 декабря. Причиной кончины стала болезнь.

Дэнни Айелло известен широкой общественности благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Крёстный отец 2", "Однажды в Америке", "Дни радио", "Гарлемские ночи", "Пурпурная роза Каира" и так далее. А за роль Сэла в фильме Спайка Ли "Делай как надо!" актёра даже номинировали на премию "Оскар".