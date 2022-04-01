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Снимал принцессу Диану и звёзд Голливуда: Умер фотограф Патрик Демаршелье

01 апреля 2022, 00:30  •  30 • В мире
Умер известнейший французский фотограф Патрик Демаршелье. Он снимал принцессу Диану и многих звёзд Голливуда.
Демаршелье считается одним из главных мастеров современной модной фотографии. Он родился во французском Гавре в 1943 году. В детстве за плату фотографировал друзей и родственников, подростком подрабатывал в фотомастерских.
В 1975-м переехал в Нью-Йорк. Почти сразу же его работы стали покупать известные глянцевые издания. Образования (ни специализированного, ни какого-то иного профессионального) у Демаршелье не было. Он постигал секреты мастерства, просто много работая. Творческий почерк фотографа можно обозначить как "эстетика случайного кадра".
Демаршелье снимал принцессу Диану и звёзд Голливуда - Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо и десятки других.
Патрику Демаршелье было 78 лет. Информации о причине его смерти пока нет.

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