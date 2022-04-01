|
Снимал принцессу Диану и звёзд Голливуда: Умер фотограф Патрик Демаршелье
01 апреля 2022, 00:30 • 30 • В мире
Умер известнейший французский фотограф Патрик Демаршелье. Он снимал принцессу Диану и многих звёзд Голливуда.
Демаршелье считается одним из главных мастеров современной модной фотографии. Он родился во французском Гавре в 1943 году. В детстве за плату фотографировал друзей и родственников, подростком подрабатывал в фотомастерских.
В 1975-м переехал в Нью-Йорк. Почти сразу же его работы стали покупать известные глянцевые издания. Образования (ни специализированного, ни какого-то иного профессионального) у Демаршелье не было. Он постигал секреты мастерства, просто много работая. Творческий почерк фотографа можно обозначить как "эстетика случайного кадра".
Демаршелье снимал принцессу Диану и звёзд Голливуда - Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо и десятки других.
Патрику Демаршелье было 78 лет. Информации о причине его смерти пока нет.
Подпишитесь на нас
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 марта 2022, 23:10
|
26 марта 2022, 22:35
|
25 марта 2022, 03:25
|
26 марта 2022, 13:15
|
27 марта 2022, 02:40
|
26 марта 2022, 02:10
|
25 марта 2022, 03:25