Снимал принцессу Диану и звёзд Голливуда: Умер фотограф Патрик Демаршелье

Умер известнейший французский фотограф Патрик Демаршелье. Он снимал принцессу Диану и многих звёзд Голливуда.

Демаршелье считается одним из главных мастеров современной модной фотографии. Он родился во французском Гавре в 1943 году. В детстве за плату фотографировал друзей и родственников, подростком подрабатывал в фотомастерских.

В 1975-м переехал в Нью-Йорк. Почти сразу же его работы стали покупать известные глянцевые издания. Образования (ни специализированного, ни какого-то иного профессионального) у Демаршелье не было. Он постигал секреты мастерства, просто много работая. Творческий почерк фотографа можно обозначить как "эстетика случайного кадра".

Демаршелье снимал принцессу Диану и звёзд Голливуда - Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо и десятки других.

Патрику Демаршелье было 78 лет. Информации о причине его смерти пока нет.