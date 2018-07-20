Снимаем маски. Угроза войны – двигатель торговли! • 180 • Аналитика







По-другому не получается оценить зарегистрированный в Сенате США законопроект сенатора-республиканца Джоан Баррассо, призванный обеспечить «энергетическую безопасность членов НАТО».





По мнению автора предлагаемого нормативного акта, а также большинства американского истеблишмента, лучшим и единственным способом достичь этой «безопасности» является приобретение европейскими союзниками энергоресурсов исключительно у США.



А чтобы европейцы (по-видимому, недостаточно разумные) даже не пытались подорвать свою безопасность, приобретая энергоносители у России и тем самым попадая «в полную зависимость» (по словам Трампа) от нее, законопроект предлагает целый арсенал санкций против тех, кто все же решит покупать российские нефть и газ.



В предлагаемом документе, строго говоря, нет никаких новых вариантов санкций по сравнению с теми законом, что был подписан Трампом год назад, в августе 2017 г. Главным отличием является то, что в нем возможность президента США накладывать санкции на «ослушников» становится его безальтернативной обязанностью.



То есть санкционный дамоклов меч становится мечом, разящим в любом случае.



Примечательно, что каких-либо компенсаций для стран и компаний, ныне участвующих в совместных с Россией энергетических проектах, согласившихся прекратить это сотрудничество, предлагаемый нормативный акт не предусматривает.







Зато фактически содержит «дорожную карту» по навязыванию союзникам США безальтернативного приобретения американского СПГ.



Так, президент США должен будет направить в Совет НАТО представителя, который будет осуществлять жесткий контроль движения стран-участников альянса в «правильном» направлении «энергетической безопасности».



Основой рынка углеводородов Европы должна стать «трансатлантическая энергетическая стратегия». Которая представляется на утверждение в Конгресс США не позднее, чем через 180 дней после принятия закона.



В этом акте без тени смущения указывается, что его главная задача – увеличение поставок в страны НАТО американских энергоносителей.







Как мы видим, американцы готовы свести дипломатические «китайские церемонии» до минимума, начав выкручивание рук своим союзникам и «друзьям», лишив их права выбирать, где им покупать необходимое для себя. Лояльность к США предполагает закупки только у американских компаний.



Вся нелепость и вздорность построений относительно «энергетической безопасности» и «зависимости от России» легко опровергается одним историческим примером: Гитлер получал от СССР не только энергоносители, но и зерно, хлопок, цинк, молибден и много всего другого вплоть до июня 1941 года. Что, тем не менее, не поставило Берлин в зависимость от Москвы и не помешало нацистам напасть на нашу страну.



СМИ сообщают, что Джон Баррассо является лоббистом энергетического комплекса США и куплен газовыми магнатами с потрохами (получил от них за последние шесть лет более полумиллиона долларов).



Но это не имеет особого значения. Кто-то обслуживает нефтяных баронов, кто-то оружейных. Но дело не в личных бонусах, а в том, что все властные институты США, состоящие из таких вот лоббистов, продвигают экономические интересы США в мире, используя недопустимые и опасные методы.



Причем вопрос не только в том, что эти способы никак не попадают под определение честной конкуренции, которую Трамп пообещал Путину во время встречи в Хельсинки. Родился. Потерпел. Умер!



Гораздо хуже то, что ради того, чтобы навязать другим странам свои товары и услуги, американцы безоглядно идут на разворачивание военной истерии, на сознательное и стремительное нагнетание напряженности.



Но, как известно, повешенное на сцене ружье обязательно выстрелит. А международная политика столь сложна и многофакторна, что коммерческие «разводки» с помощью «угроз войны» могут запросто этой самой войной и завершиться.



К чести Дональда Трампа, он не только опасается развития ситуации по столь опасному направлению, но и старается это предотвратить. Собственно, это и являлось главной целью его встречи с российским коллегой. На которой он пытался убедить его, что действия Вашингтона — вовсе не подготовка к навязыванию войны, а просто «коммерческие» приемы, своего рода маркетинг и работа по продвижению американских товаров и услуг. Предлагается не воевать, а конкурировать…



Но проблема в том, что в ряде случаев такого рода «маркетинг» крайне сложно отличить от завершающей подготовки к войне (или уже идущей войне с применением гибридных методов).



И в такой ситуации можно и нужно «конкурировать» аналогичными способами, а также наносить упреждающие удары. С поистине римской прямотой США дают понять всему миру, что нагнетание напряженности, информационные войны, бряцанье оружием и крики о российской, иранской, китайской и северокорейской угрозе есть не что иное, как продвижение коммерческих интересов американской олигархии.По-другому не получается оценить зарегистрированный в Сенате США законопроект сенатора-республиканца Джоан Баррассо, призванный обеспечить «энергетическую безопасность членов НАТО».По мнению автора предлагаемого нормативного акта, а также большинства американского истеблишмента, лучшим и единственным способом достичь этой «безопасности» является приобретение европейскими союзниками энергоресурсов исключительно у США.А чтобы европейцы (по-видимому, недостаточно разумные) даже не пытались подорвать свою безопасность, приобретая энергоносители у России и тем самым попадая «в полную зависимость» (по словам Трампа) от нее, законопроект предлагает целый арсенал санкций против тех, кто все же решит покупать российские нефть и газ.В предлагаемом документе, строго говоря, нет никаких новых вариантов санкций по сравнению с теми законом, что был подписан Трампом год назад, в августе 2017 г. Главным отличием является то, что в нем возможность президента США накладывать санкции на «ослушников» становится его безальтернативной обязанностью.То есть санкционный дамоклов меч становится мечом, разящим в любом случае.Примечательно, что каких-либо компенсаций для стран и компаний, ныне участвующих в совместных с Россией энергетических проектах, согласившихся прекратить это сотрудничество, предлагаемый нормативный акт не предусматривает.Зато фактически содержит «дорожную карту» по навязыванию союзникам США безальтернативного приобретения американского СПГ.Так, президент США должен будет направить в Совет НАТО представителя, который будет осуществлять жесткий контроль движения стран-участников альянса в «правильном» направлении «энергетической безопасности».Основой рынка углеводородов Европы должна стать «трансатлантическая энергетическая стратегия». Которая представляется на утверждение в Конгресс США не позднее, чем через 180 дней после принятия закона.В этом акте без тени смущения указывается, что его главная задача – увеличение поставок в страны НАТО американских энергоносителей.Как мы видим, американцы готовы свести дипломатические «китайские церемонии» до минимума, начав выкручивание рук своим союзникам и «друзьям», лишив их права выбирать, где им покупать необходимое для себя. Лояльность к США предполагает закупки только у американских компаний.Вся нелепость и вздорность построений относительно «энергетической безопасности» и «зависимости от России» легко опровергается одним историческим примером: Гитлер получал от СССР не только энергоносители, но и зерно, хлопок, цинк, молибден и много всего другого вплоть до июня 1941 года. Что, тем не менее, не поставило Берлин в зависимость от Москвы и не помешало нацистам напасть на нашу страну.СМИ сообщают, что Джон Баррассо является лоббистом энергетического комплекса США и куплен газовыми магнатами с потрохами (получил от них за последние шесть лет более полумиллиона долларов).Но это не имеет особого значения. Кто-то обслуживает нефтяных баронов, кто-то оружейных. Но дело не в личных бонусах, а в том, что все властные институты США, состоящие из таких вот лоббистов, продвигают экономические интересы США в мире, используя недопустимые и опасные методы.Причем вопрос не только в том, что эти способы никак не попадают под определение честной конкуренции, которую Трамп пообещал Путину во время встречи в Хельсинки.Гораздо хуже то, что ради того, чтобы навязать другим странам свои товары и услуги, американцы безоглядно идут на разворачивание военной истерии, на сознательное и стремительное нагнетание напряженности.Но, как известно, повешенное на сцене ружье обязательно выстрелит. А международная политика столь сложна и многофакторна, что коммерческие «разводки» с помощью «угроз войны» могут запросто этой самой войной и завершиться.К чести Дональда Трампа, он не только опасается развития ситуации по столь опасному направлению, но и старается это предотвратить. Собственно, это и являлось главной целью его встречи с российским коллегой. На которой он пытался убедить его, что действия Вашингтона — вовсе не подготовка к навязыванию войны, а просто «коммерческие» приемы, своего рода маркетинг и работа по продвижению американских товаров и услуг. Предлагается не воевать, а конкурировать…Но проблема в том, что в ряде случаев такого рода «маркетинг» крайне сложно отличить от завершающей подготовки к войне (или уже идущей войне с применением гибридных методов).И в такой ситуации можно и нужно «конкурировать» аналогичными способами, а также наносить упреждающие удары. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 180 Источник Похожие новости Форпост Евросоюза. Немецкая награда для прибалтийского трио Стремительно краснеющая страна Снимаем маски. Угроза войны – двигатель торговли!

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