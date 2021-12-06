СНГ между разрывом связей и формированием общего экономического пространства

Первые шаги и первые трудности

Новым государствам, появившимся на карте мира после распада СССР, пришлось выстраивать совершенно новую стратегию торгово-экономического сотрудничества, в значительной степени восстанавливать разорванные связи, создавать принципиально новые механизмы взаимодействия. В рамках СНГ многие проблемы торгово-экономических отношений не решались в течение долгого времени. Политическая ситуация в ряде государств (особенно в Закавказье, в Молдове) в первой половине 1990-х годов отличалась нестабильностью, там велись военные действия, тлели межнациональные конфликты.

Ослабление хозяйственных связей между странами СНГ препятствовало их выходу из системного кризиса, обусловленного резким разрывом прежних отношений. И 24 сентября 1993 года в Москве главы государств СНГ подписали Договор о создании Экономического союза, который предусматривал создание многосторонней зоны свободной торговли (ЗСТ) в качестве первого этапа формирования общего экономического пространства с целью снятия многочисленных торговых барьеров и стимулирования увеличения товарооборота.

А 15 апреля 1994 года президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины подписали Соглашение о зоне свободной торговли, которое представляло собой правовую базу региональной торговли на преференциальных условиях. Однако многосторонний режим свободной торговли не был введён, поскольку участники Соглашения так и не смогли согласовать общий перечень изъятий из него.

Решение вопроса о создании многосторонней зоны свободной торговли в рамках СНГ застопорилось на 14 лет. Лишь в ноябре 2008 года главы правительств стран СНГ утвердили Стратегию экономического развития Содружества до 2020 года и 18 октября 2011 года подписали многосторонний Договор о зоне свободной торговли, который заменил порядка 110 действовавших на тот момент между различными странами СНГ двусторонних соглашений о торговле.

Первые результаты интеграции в рамках СНГ были противоречивы: с одной стороны, было достигнуто множество договоренностей, с другой – большинство договорённостей не выполнялись. В рамках СНГ до сих пор не удалось продвинуться дальше отношений свободной торговли. При этом невыполнение множества деклараций ставило под сомнение серьезность намерений добиться интеграции, подрывало доверие к перспективам Содружества независимых государств. Прогрессирующее сокращение взаимной торговли, разрушение кооперационных связей, нарастающие противоречия между государствами давали основания для скептических оценок СНГ. Скепсис усиливался низкой дисциплиной выполнения взаимных обязательств, ведь соблюдение достигнутых договоренностей является необходимым условием успеха процессов интеграции.

Пробуксовка этих процессов на постсоветском пространстве не в последнюю очередь объяснялась противоречивостью интересов новообразованных государств. За три десятилетия после распада СССР противоречия стали ещё более трудноразрешимыми.

Во-первых, всё более ощутимым делалось давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, проводивших линию на отрыв бывших союзных республик от Российской Федерации. Новое поколение политиков, прошедших последовательную антироссийскую обработку в различных западных центрах, реально влияли на принятие политических решений. Особенно ярко это проявилось на Украине.

Во-вторых, компрадорская олигархия, захватившая власть в большинстве постсоветских республик, не проявляла заинтересованности в интеграции. Накапливая сбережения за рубежом и ориентируясь на внешние рынки сбыта, эта олигархия стала критически зависимой от зарубежного влияния.

В-третьих, после деградации обрабатывающей промышленности резко снизилось значение кооперации производства, ослабли объективные мотивы к интеграции. А сырьевая специализация сделала бывшие союзные республики конкурентами на мировых рынках сырьевых товаров. Объективно тенденции дезинтеграции превалировали над интеграционными процессами.

Между тем государства СНГ связаны кооперационными узами, которые складывались многими десятилетиями. Их экономики дополняют друг друга, они фактически объединены множеством единых воспроизводственных контуров. Например, в стоимости готовой белорусской продукции около половины приходится на комплектующие и материалы из России. Распад СССР повлек разрушение многих кооперационных связей между предприятиями. Являя собой части единой кооперационной цепи, порознь эти предприятия оказались неспособными локализовать у себя весь производственный цикл – от разработки до серийного выпуска готовых изделий. Резкое свертывание взаимных поставок материалов и комплектующих, прекращение обмена квалифицированными кадрами обескровило многие предприятия, лишило их возможности сохранить накопленный потенциал, не говоря уже о развитии.

По различным оценкам, из двукратного (в среднем по постсоветскому пространству) падения производства от четверти до половины приходится на разрыв кооперационных связей вследствие распада единой страны. Наиболее болезненным этот фактор был для машиностроения и других высокотехнологических отраслей экономики, где в общем научно-производственном цикле изготовления продукции были задействованы тысячи предприятий и организаций. Сегодня, когда Россия и другие государства ЕАЭС стремятся вырваться из зависимого положения доноров сырьевых ресурсов, вернуться в мир развитых стран с высокотехнологическими производствами и диверсифицированной экономикой, устранение пограничных барьеров на пути развития кооперации и специализации производства превратилось в объективную необходимость.