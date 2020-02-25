СНГ - бесперспективная структура или союз с нереализованным потенциалом • 44 • Аналитика

Немногим более года остается до 30-летнего юбилея создания такого межгосударственного образования, как Содружество Независимых Государств. И не совсем понятно, как эту дату предстоит праздновать: поднять тосты за ее здравие или все-таки выпить... не чокаясь?



Упомянутые три десятилетия для СНГ, увы, прошли, что называется, ни шатко ни валко. Причем настолько, что кое-кто уже открыто высказывает сомнения в том, что эта организация вообще существует иначе, кроме как де-юре. Почему так?







Прежде всего надо понимать и помнить, что СНГ создавался не просто на костях СССР. Рождение Содружества Независимых Государств, по сути дела, и было смертью Союза Советских Социалистических Республик, зафиксированной во время предательской сходки в Вискулях. Все дальнейшее (Ашхабадский форум азиатских президентов, Алма-Атинская декларация, от которой ведется отсчет учреждения Содружества, и прочее подобное) были уже попытками сохранить хотя бы видимость единства вчерашних братских республик (да и то не всех) и спасти хоть что-то. Вот «хоть что-то» и получилось… Бесперспективная структура?



Изначально это содружество виделось его учредителям ни в коем случае не государством и даже не надгосударственным образованием. А чем же тогда? Да бог его знает. Однако при подобном совершенно непонятном и ни к чему не обязывающем статусе организации заведомо суждено было стать чем-то вроде «клуба по интересам», некоей площадки, в рамках которой можно будет «поговорить за жизнь». Неудивительно, что в устав СНГ изначально оказались вписаны по большей части не реальные направления сотрудничества, а общие декларации, столь же красиво звучащие, сколь и невыполнимые на практике. Ну, вроде «достижения полного и всеобщего разоружения» и всемерного обеспечения самых широких «прав и свобод».



Самое печальное, что даже пункт о «мирном решении конфликтов и споров» стран-членов Союза оказался таким же прекраснодушным мечтанием – с учетом того, что в своих рядах организация на первых порах объединяла Армению и Азербайджан, Россию, Грузию и Украину... Вообще говоря, участвовать в СНГ сразу и наотрез отказались только республики Прибалтики, уже тогда нацелившиеся в Европу, как говорится, хоть тушкой, хоть чучелом. Остальные постсоветские в первые годы после развала общего дома, СССР, еще думали о каком-то более или менее тесном сосуществовании. Сегодня СНГ – это, по большому счету, 8 полноправных членов: Россия, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. А также Туркменистан в статусе члена ассоциированного и Молдавия, разрывающаяся между СНГ и европейской интеграцией и никак не определившаяся: к умным ей или все-таки к красивым…



Украина, устав Содружества изначально не подписавшая, какое-то время крутилась вокруг него в роли «наблюдателя» (при этом оставаясь одним из государств-учредителей), но в 2014 резко засобиралась «с вещами на выход». Правда, официальную процедуру в виде подачи письменной заявки о намерениях покинуть организацию, Киев так и не подал, так что всем украинским президентам, вплоть до нынешнего, посылаются приглашения на мероприятия Содружества, которые, конечно же, «гордо» игнорируются. Грузия громко хлопнула дверью еще в 2008 году и отправилась в бесконечный поход в направлении ЕС и НАТО.



Наиболее ценными наработками СНГ, вне всяких сомнений, остаются созданная в его рамках Зона свободной торговли, с которой, правда, провозились целых 20 лет – до 2011 года, и Таможенный союз, позволившие создать членами Содружества общий рынок, носящий название Единого экономического пространства. В него входят не все страны СНГ, а только Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Впрочем, есть серьезные основания для надежд на то, что ЕЭП еще прирастет новыми странами, хотя бы за счет входящих в СНГ. Определенные успехи достигнуты в объединении усилий правоохранительных органов Содружества в борьбе с организованной преступностью и наркотрафиком. А вот в военном сотрудничестве, несмотря на озвучивавшиеся на первых порах планы, достижения намного скромнее.



СНГ и близко не стал ни продолжением, ни новым воплощением СССР. Да и не мог он ничем таким стать, по большому счету... Возможно, в наше время, когда геополитическая обстановка принуждает страны объединяться хотя бы для успешного противостояния альянсам других государств, стремящихся к новому переделу мира, у Содружества откроется второе дыхание - союзное. Впрочем, в силу того, насколько бывшие республики СССР за минувшие три десятилетия разошлись в своем развитии, векторах внутренней и внешней политики, скорее, это будет нечто совершенно новое, пусть и основанное на лучших наработках СНГ. Немногим более года остается до 30-летнего юбилея создания такого межгосударственного образования, как Содружество Независимых Государств. И не совсем понятно, как эту дату предстоит праздновать: поднять тосты за ее здравие или все-таки выпить... не чокаясь?Упомянутые три десятилетия для СНГ, увы, прошли, что называется, ни шатко ни валко. Причем настолько, что кое-кто уже открыто высказывает сомнения в том, что эта организация вообще существует иначе, кроме как де-юре. Почему так?Прежде всего надо понимать и помнить, что СНГ создавался не просто на костях СССР. Рождение Содружества Независимых Государств, по сути дела, и было смертью Союза Советских Социалистических Республик, зафиксированной во время предательской сходки в Вискулях. Все дальнейшее (Ашхабадский форум азиатских президентов, Алма-Атинская декларация, от которой ведется отсчет учреждения Содружества, и прочее подобное) были уже попытками сохранить хотя бы видимость единства вчерашних братских республик (да и то не всех) и спасти хоть что-то. Вот «хоть что-то» и получилось… Бесперспективная структура?Изначально это содружество виделось его учредителям ни в коем случае не государством и даже не надгосударственным образованием. А чем же тогда? Да бог его знает. Однако при подобном совершенно непонятном и ни к чему не обязывающем статусе организации заведомо суждено было стать чем-то вроде «клуба по интересам», некоей площадки, в рамках которой можно будет «поговорить за жизнь». Неудивительно, что в устав СНГ изначально оказались вписаны по большей части не реальные направления сотрудничества, а общие декларации, столь же красиво звучащие, сколь и невыполнимые на практике. Ну, вроде «достижения полного и всеобщего разоружения» и всемерного обеспечения самых широких «прав и свобод».Самое печальное, что даже пункт о «мирном решении конфликтов и споров» стран-членов Союза оказался таким же прекраснодушным мечтанием – с учетом того, что в своих рядах организация на первых порах объединяла Армению и Азербайджан, Россию, Грузию и Украину... Вообще говоря, участвовать в СНГ сразу и наотрез отказались только республики Прибалтики, уже тогда нацелившиеся в Европу, как говорится, хоть тушкой, хоть чучелом. Остальные постсоветские в первые годы после развала общего дома, СССР, еще думали о каком-то более или менее тесном сосуществовании. Сегодня СНГ – это, по большому счету, 8 полноправных членов: Россия, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. А также Туркменистан в статусе члена ассоциированного и Молдавия, разрывающаяся между СНГ и европейской интеграцией и никак не определившаяся: к умным ей или все-таки к красивым…Украина, устав Содружества изначально не подписавшая, какое-то время крутилась вокруг него в роли «наблюдателя» (при этом оставаясь одним из государств-учредителей), но в 2014 резко засобиралась «с вещами на выход». Правда, официальную процедуру в виде подачи письменной заявки о намерениях покинуть организацию, Киев так и не подал, так что всем украинским президентам, вплоть до нынешнего, посылаются приглашения на мероприятия Содружества, которые, конечно же, «гордо» игнорируются. Грузия громко хлопнула дверью еще в 2008 году и отправилась в бесконечный поход в направлении ЕС и НАТО.Наиболее ценными наработками СНГ, вне всяких сомнений, остаются созданная в его рамках Зона свободной торговли, с которой, правда, провозились целых 20 лет – до 2011 года, и Таможенный союз, позволившие создать членами Содружества общий рынок, носящий название Единого экономического пространства. В него входят не все страны СНГ, а только Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Впрочем, есть серьезные основания для надежд на то, что ЕЭП еще прирастет новыми странами, хотя бы за счет входящих в СНГ. Определенные успехи достигнуты в объединении усилий правоохранительных органов Содружества в борьбе с организованной преступностью и наркотрафиком. А вот в военном сотрудничестве, несмотря на озвучивавшиеся на первых порах планы, достижения намного скромнее.СНГ и близко не стал ни продолжением, ни новым воплощением СССР. Да и не мог он ничем таким стать, по большому счету... Возможно, в наше время, когда геополитическая обстановка принуждает страны объединяться хотя бы для успешного противостояния альянсам других государств, стремящихся к новому переделу мира, у Содружества откроется второе дыхание - союзное. Впрочем, в силу того, насколько бывшие республики СССР за минувшие три десятилетия разошлись в своем развитии, векторах внутренней и внешней политики, скорее, это будет нечто совершенно новое, пусть и основанное на лучших наработках СНГ. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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