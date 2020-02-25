Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Раскрутка новой спирали спекуляций»: посольство РФ ответило на обвинения во «вм...
"Я воровал и обманывал": Ройзман "исповедовался". Но почему-...
США нанесли России урон. Пусть платят: Михеев о санкциях
"Цэ гыбрыдна оборона": Порошенко отмолчался в ответ на пляски "ру...
Главная / Аналитика

СНГ - бесперспективная структура или союз с нереализованным потенциалом

25 февраля 2020, 10:54  •  44 • Аналитика

Немногим более года остается до 30-летнего юбилея создания такого межгосударственного образования, как Содружество Независимых Государств. И не совсем понятно, как эту дату предстоит праздновать: поднять тосты за ее здравие или все-таки выпить... не чокаясь?


Упомянутые три десятилетия для СНГ, увы, прошли, что называется, ни шатко ни валко. Причем настолько, что кое-кто уже открыто высказывает сомнения в том, что эта организация вообще существует иначе, кроме как де-юре. Почему так?



Прежде всего надо понимать и помнить, что СНГ создавался не просто на костях СССР. Рождение Содружества Независимых Государств, по сути дела, и было смертью Союза Советских Социалистических Республик, зафиксированной во время предательской сходки в Вискулях. Все дальнейшее (Ашхабадский форум азиатских президентов, Алма-Атинская декларация, от которой ведется отсчет учреждения Содружества, и прочее подобное) были уже попытками сохранить хотя бы видимость единства вчерашних братских республик (да и то не всех) и спасти хоть что-то. Вот «хоть что-то» и получилось… Бесперспективная структура?

Изначально это содружество виделось его учредителям ни в коем случае не государством и даже не надгосударственным образованием. А чем же тогда? Да бог его знает. Однако при подобном совершенно непонятном и ни к чему не обязывающем статусе организации заведомо суждено было стать чем-то вроде «клуба по интересам», некоей площадки, в рамках которой можно будет «поговорить за жизнь». Неудивительно, что в устав СНГ изначально оказались вписаны по большей части не реальные направления сотрудничества, а общие декларации, столь же красиво звучащие, сколь и невыполнимые на практике. Ну, вроде «достижения полного и всеобщего разоружения» и всемерного обеспечения самых широких «прав и свобод».

Самое печальное, что даже пункт о «мирном решении конфликтов и споров» стран-членов Союза оказался таким же прекраснодушным мечтанием – с учетом того, что в своих рядах организация на первых порах объединяла Армению и Азербайджан, Россию, Грузию и Украину... Вообще говоря, участвовать в СНГ сразу и наотрез отказались только республики Прибалтики, уже тогда нацелившиеся в Европу, как говорится, хоть тушкой, хоть чучелом. Остальные постсоветские в первые годы после развала общего дома, СССР, еще думали о каком-то более или менее тесном сосуществовании. Сегодня СНГ – это, по большому счету, 8 полноправных членов: Россия, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. А также Туркменистан в статусе члена ассоциированного и Молдавия, разрывающаяся между СНГ и европейской интеграцией и никак не определившаяся: к умным ей или все-таки к красивым…

Украина, устав Содружества изначально не подписавшая, какое-то время крутилась вокруг него в роли «наблюдателя» (при этом оставаясь одним из государств-учредителей), но в 2014 резко засобиралась «с вещами на выход». Правда, официальную процедуру в виде подачи письменной заявки о намерениях покинуть организацию, Киев так и не подал, так что всем украинским президентам, вплоть до нынешнего, посылаются приглашения на мероприятия Содружества, которые, конечно же, «гордо» игнорируются. Грузия громко хлопнула дверью еще в 2008 году и отправилась в бесконечный поход в направлении ЕС и НАТО.

Наиболее ценными наработками СНГ, вне всяких сомнений, остаются созданная в его рамках Зона свободной торговли, с которой, правда, провозились целых 20 лет – до 2011 года, и Таможенный союз, позволившие создать членами Содружества общий рынок, носящий название Единого экономического пространства. В него входят не все страны СНГ, а только Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Впрочем, есть серьезные основания для надежд на то, что ЕЭП еще прирастет новыми странами, хотя бы за счет входящих в СНГ. Определенные успехи достигнуты в объединении усилий правоохранительных органов Содружества в борьбе с организованной преступностью и наркотрафиком. А вот в военном сотрудничестве, несмотря на озвучивавшиеся на первых порах планы, достижения намного скромнее.

СНГ и близко не стал ни продолжением, ни новым воплощением СССР. Да и не мог он ничем таким стать, по большому счету... Возможно, в наше время, когда геополитическая обстановка принуждает страны объединяться хотя бы для успешного противостояния альянсам других государств, стремящихся к новому переделу мира, у Содружества откроется второе дыхание - союзное. Впрочем, в силу того, насколько бывшие республики СССР за минувшие три десятилетия разошлись в своем развитии, векторах внутренней и внешней политики, скорее, это будет нечто совершенно новое, пусть и основанное на лучших наработках СНГ.
Александр Харалужный

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 10:54
СНГ - бесперспективная структура или союз с нереализованным потенциалом
24 февраля 2020, 12:09
Украинские «добробатовцы»: штрихи к реальным портретам
24 февраля 2020, 18:39
Британский флот вооружат американскими ядерными боеголовками
25 февраля 2020, 10:54
Гибридная мировая война: победить Россию будет непросто
25 февраля 2020, 10:54
Забытый герой "Малой земли"
25 февраля 2020, 10:54
Российская лунная программа: что мешает её выполнению
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2020, 08:39
"Украине будут вламывать": Военкор предсказал, как закончится военная авантюра Киева
20 февраля 2020, 07:24
"Не позволим героизировать пособников Третьего рейха": Переименование проспектов в Киеве обернулось судом
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
22 февраля 2020, 08:09
Как бы не пришлось "размазывать сопли": США нарушили правила игры в Сирии, провоцируя Россию - Баранец
19 февраля 2020, 03:56
Как Геращенко из студии "ушла"
22 февраля 2020, 01:39
"Мы пощёчин не прощаем": Баранец посоветовал США сказать спасибо "русскому Ивану". Пока не поздно
21 февраля 2020, 12:39
"Вот же лживая м...": Пристайко с трибуны ООН обвинил Россию в "оккупации и убийствах украинцев"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.