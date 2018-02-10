Снежный апокалипсис парализовал работу сотен аэропортов в США

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Более 1200 рейсов отменены в США из-за неблагоприятной погоды, сообщили СМИ.

Снежная буря, захватившая центральную часть Соединенных Штатов, стала причиной отмены более 1500 рейсов, передает местная пресса.

Больше всего рейсов отменили в воздушных гаванях Детройта и Чикаго. Снегопад парализовал работу международных аэропортов О'Хара и Мидуэй в Чикаго и аэропорта Метрополитан Уэйн в Детройте.

По данным синоптиков, арктический циклон пришел в центральную части страны с северо-запада. Ожидается, что выпадет до 23 сантиметров снега.

Непогода также стала причиной отмены занятий в школах.