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Снежный апокалипсис парализовал работу сотен аэропортов в США
10 февраля 2018, 03:09 • 59 • В мире
Более 1200 рейсов отменены в США из-за неблагоприятной погоды, сообщили СМИ.
Снежная буря, захватившая центральную часть Соединенных Штатов, стала причиной отмены более 1500 рейсов, передает местная пресса.
Больше всего рейсов отменили в воздушных гаванях Детройта и Чикаго. Снегопад парализовал работу международных аэропортов О'Хара и Мидуэй в Чикаго и аэропорта Метрополитан Уэйн в Детройте.
По данным синоптиков, арктический циклон пришел в центральную части страны с северо-запада. Ожидается, что выпадет до 23 сантиметров снега.
Непогода также стала причиной отмены занятий в школах.
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