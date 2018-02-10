Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава аппарата Белого дома собрался на выход - СМИ
«Легитимность российских выборов не зависит от признания их Трампом или Меркель»...
Захарова: работа дипломатов заглушается непрофессиональной риторикой политиков С...
В Латвии снова гнобят русских (Анна Сочина)
Главная / В мире

Снежный апокалипсис парализовал работу сотен аэропортов в США

10 февраля 2018, 03:09  •  59 • В мире
Более 1200 рейсов отменены в США из-за неблагоприятной погоды, сообщили СМИ.
Снежная буря, захватившая центральную часть Соединенных Штатов, стала причиной отмены более 1500 рейсов, передает местная пресса.
Больше всего рейсов отменили в воздушных гаванях Детройта и Чикаго. Снегопад парализовал работу международных аэропортов О'Хара и Мидуэй в Чикаго и аэропорта Метрополитан Уэйн в Детройте.
По данным синоптиков, арктический циклон пришел в центральную части страны с северо-запада. Ожидается, что выпадет до 23 сантиметров снега.
Непогода также стала причиной отмены занятий в школах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

59
Источник
Похожие новости
10 февраля 2018, 02:54
«Жаль вас расстраивать»: посольство РФ ответило на заявление YouTube об отсутствии следов влияния России на брексит
09 февраля 2018, 10:54
Неделя в аэропорту: Российские школьники не могут улететь из Таиланда
09 февраля 2018, 23:54
ООН ответила на агрессию коалиции США в Сирии мягким предупреждением

09 февраля 2018, 17:09
Финансовый автопилот: почему конгресс США не может одобрить проект бюджета
09 февраля 2018, 17:24
Как ФБР нарушило заповедь генпрокурора СССР и что из этого вышло для Трампа, Клинтон и Обамы
09 февраля 2018, 23:39
Формула распада: откажется ли Сербия от претензий на Косово ради членства в ЕС
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
10 февраля 2018, 03:09
Потому и не пустили: глава МОК лично грозил распустить CAS за допуск русских на ОИ
10 февраля 2018, 02:54
«Жаль вас расстраивать»: посольство РФ ответило на заявление YouTube об отсутствии сл...
10 февраля 2018, 03:09
Наши чиновники снова унизили российских спортсменов (Руслан Осташко)
10 февраля 2018, 02:54
«Стратегический успех»: сирийская армия полностью освободила от ИГ провинции Хама и А...
10 февраля 2018, 03:09
Глава наблюдателей ОБСЕ вспомнил о мирных жителях Донбасса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 февраля 2018, 19:54
Немецкий депутат поставил на место обнаглевшего украинского посла
06 февраля 2018, 01:39
Царьград публикует эксклюзивные фото погибшего пилота, Героя России Романа Филиппова
05 февраля 2018, 09:24
Последние слова погибшего в Сирии пилота Су-25 услышала вся Россия
09 февраля 2018, 02:39
Чиновники в Дагестане в панике: как жить, если не воровать?
04 февраля 2018, 07:09
Россия нашла способ быстро и дешево возродить танковую мощь советского времени
05 февраля 2018, 09:24
"Американцы убивают людей в Донбассе" - Украинский политик заявила о лжи киевской хунты
06 февраля 2018, 04:54
Великий Космический Обман
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.