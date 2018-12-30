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«Снежная сказка»: какая погода ожидает россиян в новогодние праздники

30 декабря 2018, 19:24  •  86 • В России
В Москве в новогоднюю ночь ожидается снежная и не слишком морозная погода. Синоптики отмечают, что комфортная температура в начале января установится на всей европейской части России. Каждый день до 4 января будет идти снег, а температура не будет ниже -8 °С. Специалисты называют такую погоду новогодней классикой. Однако ближе к Рождеству похолодает. При этом жителей Урала, некоторых районов Сибири и Дальнего Востока в начале 2019 года ожидают сильные морозы, а в Крыму и на Кубани будет плюсовая температура.
 
© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
 

Погода в Москве на Новый год будет снежная и не слишком морозная. Об этом в разговоре с RT рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что каждый день до 4 января будет идти снег, а температура не будет ниже -8 °С. Однако ближе к Рождеству морозы усилятся.

«После 5 января будем в тылу циклона, будет похолодание. Ночью -9...-14 °С, днём -4...-9 °С. Ближе к Рождеству морозы будут крепчать, но не сильно. Никаких экстремальных погодных условий, никаких катаклизмов не предвидится. Очень хорошая погода со снежком», — пояснил он.

При этом за счёт большого снежного покрова от 26 до 34 см погода 31 декабря будет лучше, чем в прошлом году, отметил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.

«Погода в новогоднюю ночь будет лучше, чем в прошлом году, благодаря снежному покрову. Уже сейчас его высота в Москве составляет от 26 до 31 см, по области — до 34 см. Ожидается повышение температуры от -10 °С в начале ночи и до -5 °С к утру», — цитирует Вильфанда сайт Росгидромета.

Синоптики портала Gismeteo отмечают, что с погодой жителям столицы повезло.

«В этом сезоне москвичам повезло. На Новый год вырисовывается замечательная зимняя погода — мягкая и снежная. Ожидается небольшой снег и температурный фон на 2—3 °С выше климатической нормы. Такие условия можно назвать классикой жанра», — говорится в сообщении на сайте.

По мнению синоптиков, температура позволит москвичам «комфортно проводить время на открытом воздухе, мощный снежный покров предоставит все виды зимней активности, а ежедневный снег добавит новогоднего настроения».

О том, что погода в Центральной России на Новый год будет комфортной, сообщает и центр погоды «Фобос».

«В последние дни уходящего года и в новогоднюю ночь погода в центре Русской равнины будет по-зимнему комфортной, с небольшими снегопадами, слабым до умеренного ветром, температурой немного выше средних многолетних значений. Словом, как в зимней снежной сказке», — говорится на сайте.

  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Где холоднее всего, там без осадков»

Похожая погода установится и в остальных регионах европейской части России, включая Мурманск, Архангельск и Ленинградскую область, сообщил в беседе с RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. При этом сильные морозы установятся на востоке страны — в Красноярском крае, Иркутской области, Чите и Якутии.

«Начиная от юга Красноярского края, дальше в средней части Красноярского края, Иркутской области, Чите, Якутии, Тикси — это большая зона холода, ночные температуры до -42 °С. В районе Иркутска — до -35 °С, Анадырь — до -37 °С. В то же время с севера Красноярского края, Норильск, Хатанга, по запад Сибири, Ханты-Мансийск, Томск — там приток тепла. Ночные температуры помягче   -12…-17 °С. В Приморье, Владивостоке, Хабаровском крае тоже температуры помягче — до -15 °С, ближе к Якутии до -20 °С», — сказал он.

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Сильные морозы будут и на Урале: Росгидромет прогнозирует до -27…-29 °С в Перми и до -34 °С в Салехарде. Именно в тех регионах, где ожидаются заморозки, осадков будет мало, отметил Цыганков.

«Где холоднее всего, там без осадков, малооблачно, где, соответственно, потеплее, там снег. Хабаровский край, Сахалин, Курилы, южная часть Камчатки — там осадки, небольшой снег. В Омске, Ханты-Мансийске, Норильске и на Таймыре тоже будет снег, возможны метели. Краснодарский край, Кавказ — там тоже осадки, но там другой температурный фон», — подчеркнул синоптик.

Так, в Краснодарском крае днём будет +2…+5 °С, а в Крыму +6 °С, уточнил Цыганков. Плюсовая температура, по данным Росгидромета, будет свойственна практически всему югу России, за исключением Сочи и самого Краснодара — там до -1 °С, а в горных районах и до -5 °С.

Температурные аномалии

При этом в большей части регионов страны температура 1 января будет выше, чем обычно в это время года, особенно в Норильске, на Таймыре и в Салехарде.

«Что касается отклонений от температурной нормы, в Норильске, на Таймыре, в Салехарде на 12 °С выше нормы. В Петербурге и Мурманске температура на 4 °С выше нормы. В Москве на 1 °С выше нормы. В Казани, Перми, Новосибирске и Чите температура тоже выше нормы. Ниже нормы Томская область, Челябинск, юг Красноярского Края, Красноярск и Иркутск — на 2—4 °С. Ну и Анадырь, Петропавловск-Камчатский — там тоже на 8 °С ниже нормы», — заключил Цыганков.

В Хабаровском крае, где в ночь на 29 декабря лавина накрыла 11 человек, в результате чего двое погибли, количество осадков снизится, сообщила в эфире Первого канала дежурный синоптик Росгидромета Наталья Ананьева.

«В Хабаровском крае за сутки выпало больше месячной нормы осадков, что и стало причиной схода лавин. Но в ближайшее время на севере края и в Николаевском районе снегопады будут не такими сильными. На юге в оставшиеся дни уходящего года и вовсе без осадков», — сказала она.

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