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Снежная шутка Сергея Лаврова очаровала японцев

21 марта 2018, 12:54  •  383 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с главой МИД Японии Таро Коно пошутил о "российском вмешательстве".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно позволил себе шутку о "российском вмешательстве" в климат страны. О шутке на личной странице в социальной сети Facebook пишет официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова иронично отмечает, переговоры министров начались "по-лавровски". Коно в первые секунды встречи сказал, что Сергей Лавров "привез в Токио снег". Российский министр тут же "отбил подачу".
- Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду, - с улыбкой отметил Сергей Лавров, после чего сделал фото падающего снега за окном, как отметила Захарова, по всей видимости, для отчета.
О первых итогах встречи Лаврова и Коно телеканал Царьград писал чуть раньше.

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