Снежана Егорова опубликовала некролог Украине, «убитой независимостью»









Известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова заявила о смерти Украины. В версии Снежаны Егоровой, Украина «убита болезнью», которая называется «независимость».В социальной сети она написала «некролог» стране, отметив годы жизни Украины как 1991 – 2014.«Некролог: молодое и здоровое тело Украины убила затяжная и смертельная болезнь под названием "независимость". 1991-2014 г.г.», — написала Егорова.Немногим позже актриса опубликовала еще одно сообщение, очевидно, призванное поунять возможный резонанс после публикации «некролога». Сообщение адресовалось известной и особо экспрессивной части украинского общества.«Всех чертей, активистов, нациков, рогулей и других умственно отсталых прошу не беспокоить. Я не дипломированный врач и не могу помочь вам вылечиться», - заявила телеведущая.В то же время следует заметить, что большинство подписчиков согласились с посылами Снежаны Егоровой.«Вы нашли очень удачные сравнения этому необразованному быдлу, превратившись Украину в хутор. Спасибо за вашу работу и жизненную позицию», -отметил, в частности, блогер Вадим Цымбаленко.«Браво!», «Отлично сказано!», «Супер! Молодец!», - пишут читатели Егоровой.«Снежана, великолепный ответ отбитым», - написала Лена Лазарева.«Ага, независимость от нас они имели в виду!!! Они смысл другой имели в виду, а мы, как всегда, дураки, поверили!», - заявила Лада Коцюра.«Мы позволили себя разделить и это деление продолжается. Брат пошел на брата... Пока не будет объединения ничего хорошего не будет... "Нужен хороший вожак стаи", который объединит народ Украины», - считает Надежда Неготюк.«Диагноз - в точку, еще и в учебники пойдет», - выразила уверенность Анжела Алексеева.Минувшим летом Снежана Егорова опубликовала свой вариант правительства Украины, в состав которого, в частности, включила Елену Лукаш, Елену Бондаренко, Анатолия Шария, Виктора Медведчука, Дмитрия Спиваак, Андрея Портнова, Наталью Влащенко.