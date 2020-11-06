|
Снежана Егорова опубликовала некролог Украине, «убитой независимостью»
06 ноября 2020, 23:10 • 91 • Украина
Известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова заявила о смерти Украины. В версии Снежаны Егоровой, Украина «убита болезнью», которая называется «независимость».
В социальной сети она написала «некролог» стране, отметив годы жизни Украины как 1991 – 2014.
«Некролог: молодое и здоровое тело Украины убила затяжная и смертельная болезнь под названием "независимость". 1991-2014 г.г.», — написала Егорова.
Немногим позже актриса опубликовала еще одно сообщение, очевидно, призванное поунять возможный резонанс после публикации «некролога». Сообщение адресовалось известной и особо экспрессивной части украинского общества.
«Всех чертей, активистов, нациков, рогулей и других умственно отсталых прошу не беспокоить. Я не дипломированный врач и не могу помочь вам вылечиться», - заявила телеведущая.
В то же время следует заметить, что большинство подписчиков согласились с посылами Снежаны Егоровой.
«Вы нашли очень удачные сравнения этому необразованному быдлу, превратившись Украину в хутор. Спасибо за вашу работу и жизненную позицию», -отметил, в частности, блогер Вадим Цымбаленко.
«Браво!», «Отлично сказано!», «Супер! Молодец!», - пишут читатели Егоровой.
«Снежана, великолепный ответ отбитым», - написала Лена Лазарева.
«Ага, независимость от нас они имели в виду!!! Они смысл другой имели в виду, а мы, как всегда, дураки, поверили!», - заявила Лада Коцюра.
«Мы позволили себя разделить и это деление продолжается. Брат пошел на брата... Пока не будет объединения ничего хорошего не будет... "Нужен хороший вожак стаи", который объединит народ Украины», - считает Надежда Неготюк.
«Диагноз - в точку, еще и в учебники пойдет», - выразила уверенность Анжела Алексеева.
Минувшим летом Снежана Егорова опубликовала свой вариант правительства Украины, в состав которого, в частности, включила Елену Лукаш, Елену Бондаренко, Анатолия Шария, Виктора Медведчука, Дмитрия Спиваак, Андрея Портнова, Наталью Влащенко.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
91
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 октября 2020, 18:30
|
04 ноября 2020, 05:00
|
31 октября 2020, 02:00
|
31 октября 2020, 00:10
|
05 ноября 2020, 01:10
|
04 ноября 2020, 03:10
|
01 ноября 2020, 15:35