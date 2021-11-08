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Снести Трампа? Пожалуйста. Как США превратили интернет в оружие

08 ноября 2021, 14:50  •  106 • Политика
Эксперт рассказал, как США превратили интернет в политическое оружие. По его словам, сегодня американские соцсети работают напрямую на Вашингтон. Надо снести Трампа? Пожалуйста.
Об этом заявил специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов. По его словам, в каждой крупной американской IT-компании сидит куратор из правительства, который во многом определяет политику сервиса.
В каждую из этих компаний был прислан непосредственный куратор. И такие вопросы, как снести Трампа или заблокировать телеканал Царьград, решает вовсе не коммерческий менеджер, а некий куратор,
- цитирует эксперта Федеральное агентство новостей.
По словам Ашманова, кураторам совершенно не интересна финансовая сторона вопроса, они отвечают только за идеологию. Однако если Москва станет замедлять трафик американских соцсетей, они начнут нервничать, ведь поставленная перед ними задача окажется под угрозой срыва.
Отметим, что американские сервисы неоднократно ловили на политической цензуре. Так, например, YouTube пытался заблокировать аккаунт телеканала Царьград, однако был вынужден пойти на попятную после того, как получил судебный иск.

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