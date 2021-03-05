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"Снести мне голову": Лукашенко рассказал о планах оппозиции

05 марта 2021, 18:45  •  152 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/APA Picturedesk/www.globallookpress.com
Бацька обратил внимание на рухнувшую Украину и развалившиеся другие постсоветские республики
Оппоненты белорусских властей стремятся сломать страну, а основная их цель – глава государства. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего посещения ООО "МотоВелоЗавод".
"Им надо раскачать народ. А как раскачать? Надо что-то найти против власти. А прежде всего надо снести голову. А голова – это президент. Вот и вся их политика", – цитирует бацьку телеграм-канал "БЕЛТА".
По его мнению, оппозиция все делает для того, чтобы сломать страну и напомнил о делах у соседей.
"Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Белоруссия еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить", – констатировал Александр Григорьевич.
Также собравшимся заводчанам он рассказал о том, что сотрудники КГБ Республики раскрыли деятельность новой террористической группы, у которой изъяли арсеналы с тротилом и пластитом.
Ранее сегодня стало известно о запросе Генпрокуратуры РБ к властям Литвы с просьбой о выдаче бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Однако литовцы уже ответили Минску, что не намерены возвращать беглую домохозяйку. Как заявил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис, "раньше замерзнет ад", чем Вильнюс отреагирует на требования "белорусского режима".

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