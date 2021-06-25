Снести маяк авианосцем? Валяйте, придурки!

О последовательности действий, предписанных береговой охране

Какая-то удивительная скромность сковала разум и члены русских военных. Этот непреложный факт нашел подтверждение в стрельбах, которые они устроили вокруг британского эсминца Defender в своих территориальных водах. Британец вторгся на три километра в российские воды, а они перепутали последовательность действий, предписанных береговой охране. И всего лишь постреляли по курсу движения эсминца, не оставив на самом корабле никаких следов своего недовольства.

Вот если бы русский корабль вторгся в американские территориальные воды где-нибудь возле Калифорнии, то его, конечно же, предупредили бы о том, что он поступает нехорошо. И попросили бы развернуться назад. Ну а если бы он не понял предупреждений, то шарахнули бы по нему главным калибром, а потом разъяснили тем, кто успел спастись, что нужно иметь современные карты морских границ. Прибрежные воды Калифорнии, как известно, уже давно не являются мексиканскими: еще в 1846 году калифорнийские жители захотели стать американцами и ушли от постылых производителей текилы.

Правда, не все понимают необходимость знания новых морских границ. Вот капитан эсминца Defender заявил, что считает территориальные воды, в которые он ворвался, украинскими. Возможно, бомбы с русских штурмовиков и снаряды с пограничного корабля вызвали какие-то провалы в его знаниях. Или привели британского капитана к мысли о том, что в следующий раз считать будет командир русской подводной лодки: «Три-два-один, пошла торпеда!»

Наверное, капитан любит жизнь со всеми ее удовольствиями и не корысти ради, а волею пославших его адмиралов из НАТО совершил этот рисковый маневр. Судя по количеству британских, американских и украинских морпехов на борту эсминца Defender, адмиралы решили испытать русских на вшивость. А почему бы нет? Вот, мол, понесётся на вас объединённая мощь НАТО, что делать будете? Может, даже ожидали, что русские растеряются и разбегутся. О реакции были готовы писать аж несколько десятков репортёров англосаксонских СМИ, пристроившихся на борту эсминца ради такой потехи. Почему-то, однако, никаких репортажей о реакции отдельных представителей журналистской братии на обстрел в СМИ не появилось.

Вообще, эта история похожа на старый анекдот об американском авианосце, который увидел в ночном море светящийся огонек прямо по курсу. Капитан стал по рации требовать именем Соединенных Штатов Америки освободить путь, иначе разнесет посудину в пух и прах. Но там оказались на редкость упрямые аборигены, которые не уходили с курса. Атмосфера накалилась до предела. Капитан авианосца объявил: «Я иду на таран». В ответ он услышал: «Валяй, придурок. Наш маяк ты все равно не снесёшь».