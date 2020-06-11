Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
Сирийцы снова бунтуют: Асада - в отставку, русских — вон отсюда
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" ...
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" доп...
Главная / Политика

Снесенный в Праге памятник маршалу Коневу могут выкупить

11 июня 2020, 17:00  •  107 • Политика
Фото: Ondrej Deml/CTK/www.globallookpress.com
Россия готова к разным сценариям разрешения конфликта с Чехией
Москва может заплатить чехам за памятник маршалу Ивану Коневу, но рассчитывает, что Прага все-таки выполнит обязательства по сохранению памятных воинских сооружений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Владимир Титов.
"Что касается возможности выкупа монумента, то рассматриваем это в качестве крайней меры", – сказал дипломат. И пояснил, что памятники должны стоять там, где происходили события, в честь которых они установлены, в противном случае они теряют смысл.
Однако власти Праги, демонтировав в городе монумент в честь советского маршала, заявили, что хотят разместить его в некоем музее, который в Москве называют "несуществующим", передает РИА "Новости". По мнению Титова, чехи тем самым не только нарушили двусторонний Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между от 1993 г., но и попросту глумятся над памятью об освободителях Праги от фашистов во время Второй мировой войны.
По факту демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге Следственный комитет РФ возбудил дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично", пишет URA.RU.
Помимо этой истории, отношения Москвы и Праги в последнее время омрачил дипломатический скандал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



107
Источник
Похожие новости
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать захвату Одессы"
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтовались против туристов
11 июня 2020, 00:00
Кто убил премьер-министра? Дело расследовали больше 30 лет и закрыли, когда вскрылась правда
11 июня 2020, 06:00
"Панове, подайте бывшему министру": Климкину-Чугункину ответили на угрозы вернуть Крым силой
11 июня 2020, 07:00
"Венгров-то зачем взрывать?": Ядерные призывы украинского депутата поставили в тупик Россию
11 июня 2020, 09:00
"Технология известная и грязная": Пегов рассказал, кто должен был стать жертвой теракта в Крыму
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать зах...
11 июня 2020, 12:25
«Стыдно будет Зеленскому и всей Украине»: В Крыму ответили на заявления Киева
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтова...
11 июня 2020, 00:00
Кто убил премьер-министра? Дело расследовали больше 30 лет и закрыли, когда вскрылась...
11 июня 2020, 10:25
Эксперт объяснили отказ жителей Херсонской области Украины вернуть воду Крыму
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июня 2020, 08:00
Откажется от Крыма? Забудет о Донбассе? Пушков объяснил, почему все надежды Запада вылетели в трубу
07 июня 2020, 03:00
"Где?": Глава Бурятии "потерял" сотни миллионов рублей. Путин тут же "нашёл"
08 июня 2020, 19:00
Саманта Пауэр решила поучить Россию. И попала под шквал обвинений от американцев
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
06 июня 2020, 09:55
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празднуют
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.