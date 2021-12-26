Снеговикиня и «отмена» Санта-Клауса: как ролик RT про толерантное Рождество вызвал широкий резонанс в соцсетях

24 декабря RT выпустил шуточный ролик с инструкцией о толерантном праздновании Нового года и Рождества — с учётом «прогрессивных» западных трендов. Видео RT запустило волну комментариев и активное обсуждение в соцсетях — ролик отметили как сторонники консервативного лагеря, так и представители либеральной общественности. Видеозапись RT опубликовал и официальный аккаунт МИД России — пост собрал более 1,5 тыс. комментариев. «RT красавчики», «Красиво и со вкусом», «Ролик прекрасен!» — реагировали пользователи.

24 декабря RT выпустил шуточный ролик, посвящённый толерантному празднованию Нового года и Рождества. В нём была представлена инструкция, рассказывающая, как можно отметить традиционные семейные праздники с учётом «прогрессивных» западных трендов. Видео привлекло активное внимание пользователей интернета и за короткий срок широко разошлось по социальным сетям.

В ролике семья, состоящая из родителя номер один, родителя номер два и родителя номер три, а также двоих детей, отмечает зимние праздники по «толерантной методичке».

«Больше никаких мам и пап! Встречайте этот семейный праздник только с корректно пронумерованными родителями», — приводятся в ролике RT новые «толерантные» рекомендации.

RT

Чтобы подготовить детей к жизни в мире новой этики, на праздник нужно обязательно слепить не снеговика, а снеговикиню или снеговикессу. А детям рекомендуется дарить не обычные куклы и машинки, а нестереотипные подарки: «Подготовьте детей к дивному новому миру. Помните, гендер — это вам не игрушки!»

Инструкция также напоминает: Санта-Клаус — это «белый цисгендерный токсично позитивный мужчина, который дискриминирует детей по поведению, заманивает их к себе на колени, эксплуатирует животных и угнетает эльфов».

RT

«Следуйте каждой букве этого руководства. Или следуйте духу Рождества. Выбор за вами», — говорится в ролике RT.

Видеозапись RT выложил в свой официальный аккаунт МИД России. «RT напоминает, что в современных реалиях новой этики и культуры отмены праздновать такие консервативные события нужно прогрессивно. Толерантная методичка прилагается», — подписали пост в министерстве.

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