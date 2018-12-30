Снега вместо песка: Порошенко после шквала критики изменил место празднования Нового года

Глава украинского государства Пётр Порошенко, предпочитавший ранее празднование Нового года на белоснежных песочных пляжах Мальдив, после шквала критики изменил новогоднюю дислокацию на снега Карпат.

Президент Украины Пётр Порошенко встретит Новый год вместе с семьёй в карпатской резиденции "Синегора".

Вполне вероятно, выбор на "отечественный отдых" пал после шквала критики, когда обнаружилось, что действующий президент отмечает праздник на Мальдивах.

Резиденция "Синегора" находится в предгорье Карпат, у села Гута Ивано-Франковской области и занимает 10 886 га. Наряду с заповедными территориями тут находятся и охотничьи угодья.

Из "благ цивилизации" есть ресторан и канатная дорога.

Порошенко ещё больше не может рисковать своей репутацией перед выборами, его рейтинги падают, а электорат "растворяется" после череды неудачных решений, например, как провокация в Керченском проливе. Глава Украины "хватается за соломинку".

Информация предоставлена ресурсом страна.ua.