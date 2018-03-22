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«Снег растает нескоро»: когда в Центральную Россию придёт настоящая весна
22 марта 2018, 17:54 • 110 • В России
В ближайшие дни погода в Центральной России постепенно приблизится к климатической норме. К началу апреля столбики термометров перестанут опускаться ниже нуля. При этом снег будет таять постепенно, не вызывая угрозы паводка. Только к середине апреля можно ожидать, что почва полностью освободится от снежной шапки. О постепенном приходе весны — в материале RT.
РИА Новости
Календарная весна наступила уже больше трёх недель назад, а в Центральном регионе России до сих пор держатся зимние температуры. Но уже в ближайшие дни показатели термометров вернутся к климатической норме. Об этом в разговоре с RT рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
После выходных температурный фон приблизится к положительным значениям, среднесуточная температура будет держаться на отметке около 0°С. При этом снежный покров будет сходить постепенно.
«Снег растает нескоро. По оценкам наших специалистов, не раньше середины апреля. Речь, конечно, идёт не о снежном покрове в пределах Москвы, а в естественных условиях, в пригороде, на полях. В лесах он ещё задержится до третьей декады апреля», — подчеркнул Вильфанд.
Ранее в ходе пресс-конференции главный синоптик страны рассказал, что несмотря на приближение весны, в субботу жителям европейской части России придётся пережить ещё одно похолодание.
«Если завтра, 23 марта, погода ветреная, но все-таки умеренно тёплая (температура от +1°С до +3°С), то уже 24-го похолодание — днём столбики термометров еле-еле дотянут до нулевой отметки, а ночью температура — -5°С, -7°С», — пояснил он.
Преодоление «нулевого рубежа»
О переменчивости погоды в центральном регионе рассказал и ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, за прошедший период марта в Москве не было ни одного дня с положительной среднесуточной температурой. Первый раз, по прогнозам, это произойдёт в начале следующей недели (26—28 марта). Однако тепло не удержится долго. В последние дни марта придёт уже волна холодного воздуха и среднесуточная температура вновь уйдёт в зону отрицательных температур.
«Учитывая, что в текущий момент март примерно на 4,5°С отстаёт от своей климатической нормы, начало метеорологической весны в этом году (то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль) следует ожидать в первой пятидневке апреля», — заключил Михаил Леус.
Весеннее половодье
Зимой в центральной части России выпало достаточно большое количество осадков. Многие опасаются, что в этом году таяние снега приведёт к обильному половодью и подтоплениям. По оценкам главы Гидрометцентра, в этом отношении отклонений от нормы не ожидается.
На европейской территории страны нет предпосылок для «экстремальных событий, которые бывают при очень сложном развитии половодья».
Как пояснил Роман Вильфанд, глубина промерзания почвы в этом году невелика. Это значит, что талая вода не будет стекать в русло реки. Воды при таянии впитает земля. Несмотря на то, что высота снежного покрова в центральной части страны почти в 1,5 раза больше нормы середины марта, плотность снега (а значит и его «водность») меньше, чем в прошлом году.
Эту информацию подтвердили и в центре «Фобос». Ведущий специалист организации Елена Волосюк пояснила, что потепление будет происходить постепенно, поэтому опасаться обильных талых вод не стоит.
В конце весны и летом температура, по прогнозам синоптиков, будет близка к норме. В Гидрометцентре заявили, что холодного мая и июня в этом году не ожидается. В первой половине лета, вероятнее всего, выпадет умеренное количество осадков. Из-за этого в некоторых регионах может сложиться пожароопасная ситуация.
Мартовские морозы
Март ЦФО был холодным: на прошлой неделе синоптики заявляли о феноменальных морозах, которые случаются в первом месяце весны раз в 18 лет.
«В эти выходные (17—18 марта) нас ждёт настоящее ультраполярное вторжение, когда ночью будет до -17…-22 °С, днём -5…-10 °С. Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще чем один раз в 18 лет. Это феноменальное похолодание», — сообщила специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в конце прошлой недели.
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