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Снег на дорогах навёл Невзорова на мысль, что снегоуборочная техника Москвы улетела бомбить Сирию

05 марта 2019, 04:09  •  55 • Политика
Известный своими "провокационными высказываниями" журналист Александр Невзоров, глядя из своего авто на заснеженные улицы Москвы, пришел к выводу, что снегоуборочная техника улетела бомбить Сирию.
Известного журналиста и "мыслителя" Александра Невзорова, который проезжал в своем автомобиле по заснеженным улицам Москвы, возмутило, что столичные жители негодуют в связи с несвоевременной уборкой снега. Эта ситуация навела "мыслителя" на идею, что вся снегоуборочная техника улетела бомбить Сирию.
Он также напомнил гражданам России о присоединении Крыма и о конфликте в Донбассе, но вот уже эти события не смог напрямую связать со снегоуборочной техникой Москвы. Зато смог намекнуть, что из-за снега у граждан России "истерика", а в глобальных событиях - они недалёкие.
Ранее Катя Гордон выложила в сторис видео, в котором пыталась заставить Невзорова стать мужчиной. Они встретились на одном из мероприятий, и Гордон потребовала от журналиста объясниться за нелицеприятные слова, сказанные о ней.
Сдаётся мне, что перед отлётом на бомбёжки Сирии и Украины, снегоуборочная техника отбомбилась на магистре лошадиных наук. #Ыыху pic.twitter.com/5Q1E6GFb3h
— Михаил Шахназаров (@Shakhnazaroff) 4 марта 2019 г.

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