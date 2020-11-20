Снег и вероятность ледяных дождей: синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

В Москве, по данным синоптиков, в ближайшие дни не ожидается существенного изменения температурного фона. На предстоящей неделе в столице вновь могут пойти ледяные дожди. Кроме того, жителей европейской части России ожидают гололедица, снег и колебания температуры.

В Москве в ближайшие дни не ожидается существенного изменения температурного фона. Об этом RT рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сказать о том, что у нас существенно изменится температурный фон, нельзя. В ночные часы в Москве 0...-2 °С . Завтра днём в столице 0...+2 °С. Завтра уже ветер не будет таким сильным, поэтому говорить о метели не приходится. В ночь на воскресенье существенных осадков не ожидается, температура будет слабоотрицательной, порядка -1...-3 °С. Днём так же, как и в субботу, местами возможен небольшой снежок при температуре воздуха около 0 °С. Следующую порцию значимых осадков можно будет ждать 23 числа, но вот эта смена, как говорится, характера осадков не приведёт к существенной смене температурного режима. Также в ночные часы температура останется слабоотрицательной, дневная около 0 °С», — рассказала она.

Позднякова уточнила, что зима в столице началась с ледяного дождя и, как следствие, гололёда.

По её словам, к вечеру пятницы, 20 ноября, порывы ветра могут достигать 12—15 м/с.

«Мы ожидаем, что сегодня к вечеру в столице выпадет от 2 до 5 мм осадков и образуется снежный покров 2—4 см. Снег продолжится и в ночь на 21-е число, может выпасть практически такое же количество осадков. Вот это накопление снега приведёт к тому, что у нас местами на дорогах образуется снежный накат, что считается тоже неблагоприятным явлением погоды. Практически в течение всей следующей недели будут осадки, скорее всего, небольшие, преимущественно без снега, температура воздуха будет около 0 °С», — уточнила Позднякова.

Синоптики также предупреждают, что на предстоящей неделе в Москве вновь могут пойти ледяные дожди. В пятницу в столице продолжается оттепель, но позже осадки начнут переходить в снег, возможно его налипание на провода и ветви деревьев.

«В выходные немного похолодает, но в понедельник-вторник температура снова повысится, сложатся условия для формирования ледяных дождей, которые могут продолжаться несколько суток», — сообщает портал «Метеовести».

«На стыке воздушных масс»

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в центре Европейской России в декабре могут наблюдаться периоды оттепели.

«В Москве (как в мегаполисе со своим микроклиматом) это могут быть и слабо плюсовые температуры», — приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что зима в России 2019/20 года была рекордно тёплой. Нынешняя зима ожидается холоднее предыдущей, но всё-таки будет теплее климатической нормы.

Варакин добавил, что жителям ряда районов Подмосковья стоит ждать снега на следующей неделе.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT отметил, что погода в стране остаётся неустойчивой, а температурный режим уже приблизился к зимнему.

Он также рассказал, что на юге страны наблюдается высокое давление и сильный холод, а на севере, в районе Мурманска, стоит мощный циклон, который приносит тепло.

«А мы, Москва, находимся в этой зоне, на стыке холодной и более тёплой воздушной массы, соответственно, у нас вот эта вся непогода и формируется. Практически до 26 ноября погода будет облачная с небольшими осадками, давление немножко растёт до субботы. Потом начнёт падать. Сегодня 749 мм, завтра — 756, и потом, в понедельник — 742, а в среду-четверг опять начнёт расти», — рассказал он.

«Соответственно, на этом контрасте мы имеем атмосферные фронты, которые могут вызывать сильный ветер. В северо-западном районе будут осадки, снег, переходящий в мокрый снег, дождь, может быть, где-то гололёдные явления, местами будет усиливаться ветер», — уточнил он.

Синоптик добавил, что температура в столице в выходные составит около +1…-1 °С, в понедельник +1…+3 °С, по области может быть небольшой минус.

«Вторник — от -1 до +4 °С. В среду от -2 до +3 °С, в четверг ещё теплее: +1…+4 °С днём. Ну а ночные температуры, так как у нас облачность, — сильного похолодания не будет: с пятницы на субботу 0…-2 °С, по Московской области до -5 °С. В воскресенье -2…-4 °С, до -6 °С, в понедельник от 0 до -5 °С, по городу до 0…-2 °С, а по области до -5 °С. Вторник — от +2 до -3 °С, в среду от +1 до -4 °С, в четверг примерно такая же», — сообщил он.