СНБО Украины ввёл дополнительные санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал решение о введении новых санкций в отношении России.

«По результатам обсуждения вопроса «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» решено поддержать введение санкций», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что прежде всего меры принимаются в отношении юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, а также работников силовых структур, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Кроме того, введены ограничительные меры против организаторов выборов в самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках, а также в отношении военных и судей, которые фигурировали в ситуации вокруг задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко на заседании СНБО заявил, что совет рассмотрит вопрос введения дополнительных санкций против России.