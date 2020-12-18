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СНБО Украины: В Харькове поднимаются пророссийские силы
18 декабря 2020, 20:45 • 12 • Украина
После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе «активизировались» пророссийские силы, что беспокоит местных «патриотов».
Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил заместитель секретаря СНБО Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос.
Кривонос пообещал не позволить реванша и пригрозил наличием сил у Украины.
«Проукраинский слой, который есть в Харькове, он обеспокоен ростом колебаний в сторону России, поднятием голов пророссийских сил. Они обеспокоены тем, что будет дальше, сможет ли государство их защитить. Я говорю да, сможет однозначно – Харьков удержали в 14-м году, непосредственно удержим и в 20-м, и в 21-м. Сил и средств для поднятия уровня безопасности в стране достаточно.
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