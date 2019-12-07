Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Литовская «демократия» против России
"На Украине обещали сделать Крым безлюдным": Поклонская о планах Киева...
«Навязать РФ повышение тарифа в пять раз нельзя»: Медведев объяснил, как Украине...
"Полный ловушек" саммит в Париже: Избавятся ли Германия и Франция от &...
Главная / Украина

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса на закрытом заседании

07 декабря 2019, 17:09  •  111 • Украина

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на закрытом заседании в субботу, посвященном предстоящим переговорам в нормандском формате, согласовал сценарий реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной на данный момент", - цитирует его украинское издание "Газета".

По словам Данилова, в ходе заседания также обсуждался вопрос относительно стратегии территориальной обороны. Она должна быть принята, уточнил секретарь СНБО, до 31 марта 2020 года.

Третьим вопросом на закрытом заседании СНБО стало обеспечение кибербезопасности в стране. "Это очень важный момент. Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство", - добавил он.

По словам секретаря СНБО, решение по всем трем вопросам совет принял единогласно.

Секретарь СНБО также добавил, что сейчас не может разглашать условия возможных пяти сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента. "Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", - сказал он в эфире украинского "5 канала".

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу созвал закрытое заседание СНБО для обсуждения предстоящей встречи в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина). Саммит лидеров "нормандской четверки" запланирован на 9 декабря в Париже. Зеленский планирует обсудить там четыре ключевых вопроса по урегулированию в Донбассе, сообщил Данилов по итогам закрытого заседания совета.

"Первый вопрос - это возвращение всех удерживаемых лиц в РФ и в Донбассе. Второе - это прекратить огонь, чтоб оружие не убивало наших военных. Третье - возвращение контроля на границе, и последнее - выборы", - пояснил он, подчеркнув, что эти четыре вопроса "являются ключевыми для Украины в рамках переговоров в нормандском формате".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны также заявил, что Украина хотела бы видеть президента РФ Владимира Путина в качестве голубя мира на переговорах в нормандском формате.

"Варианты, что Путин - голубь мира - это что-то фантастическое, но нам бы очень хотелось, чтобы так произошло", - сказал Данилов после заседания СНБО.

Владимир Зеленский поедет на саммит "нормандской четверки" вооруженный определенной и полезной информацией, отметил Данилов. "Я могу дать только часть информации о тех процессах, о которых идет речь.<...> Скажу только, что президент едет на саммит вооруженный определенной информацией, которая будет абсолютно полезна для использования в интересах нашего государства", - сказал он. Данилов также добавил, что у президента есть повод для оптимизма в связи с запланированным саммитом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
07 декабря 2019, 15:39
«Навязать РФ повышение тарифа в пять раз нельзя»: Медведев объяснил, как Украине договориться с Россией по газу
06 декабря 2019, 23:24
Зеленский заявил о плане по границе с Россией в Донбассе
07 декабря 2019, 02:39
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
06 декабря 2019, 20:09
В СБУ заявили о чёткой позиции для переговоров в нормандском формате
06 декабря 2019, 20:09
Вышинский передал в RSF список преследуемых на Украине журналистов
07 декабря 2019, 17:09
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса на закрытом заседании
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших его "позорное" прошлое
04 декабря 2019, 09:54
"На Украине беспредел": Солист группы "Грибы" неожиданно заступился за "типичное донбасское быдло" перед Дудем
04 декабря 2019, 09:54
"Вахта закончилась, пора валить": Пронько подсчитал гражданства тех, кто "парит нам мозги"
01 декабря 2019, 03:39
«Составить конкуренцию России невозможно»: каких результатов достигла Москва в укреплении арктической системы ПВО
02 декабря 2019, 09:09
Как "Турецкий поток" снесёт газовые амбиции Украины: Эксперт раскрыл схему поставок голубого топлива в Европу
03 декабря 2019, 17:39
"Разрушить свою страну и сбежать": "Исповедь" из немецкого "ада" активиста Майдана взбесила Сеть
01 декабря 2019, 00:39
"Пройдёт сквозь бронежилет": Американские СМИ не сдержали восторга по поводу российского оружия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.