СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса на закрытом заседании

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на закрытом заседании в субботу, посвященном предстоящим переговорам в нормандском формате, согласовал сценарий реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной на данный момент", - цитирует его украинское издание "Газета".

По словам Данилова, в ходе заседания также обсуждался вопрос относительно стратегии территориальной обороны. Она должна быть принята, уточнил секретарь СНБО, до 31 марта 2020 года.

Третьим вопросом на закрытом заседании СНБО стало обеспечение кибербезопасности в стране. "Это очень важный момент. Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство", - добавил он.

По словам секретаря СНБО, решение по всем трем вопросам совет принял единогласно.

Секретарь СНБО также добавил, что сейчас не может разглашать условия возможных пяти сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента. "Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", - сказал он в эфире украинского "5 канала".

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу созвал закрытое заседание СНБО для обсуждения предстоящей встречи в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина). Саммит лидеров "нормандской четверки" запланирован на 9 декабря в Париже. Зеленский планирует обсудить там четыре ключевых вопроса по урегулированию в Донбассе, сообщил Данилов по итогам закрытого заседания совета.

"Первый вопрос - это возвращение всех удерживаемых лиц в РФ и в Донбассе. Второе - это прекратить огонь, чтоб оружие не убивало наших военных. Третье - возвращение контроля на границе, и последнее - выборы", - пояснил он, подчеркнув, что эти четыре вопроса "являются ключевыми для Украины в рамках переговоров в нормандском формате".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны также заявил, что Украина хотела бы видеть президента РФ Владимира Путина в качестве голубя мира на переговорах в нормандском формате.

"Варианты, что Путин - голубь мира - это что-то фантастическое, но нам бы очень хотелось, чтобы так произошло", - сказал Данилов после заседания СНБО.

Владимир Зеленский поедет на саммит "нормандской четверки" вооруженный определенной и полезной информацией, отметил Данилов. "Я могу дать только часть информации о тех процессах, о которых идет речь.<...> Скажу только, что президент едет на саммит вооруженный определенной информацией, которая будет абсолютно полезна для использования в интересах нашего государства", - сказал он. Данилов также добавил, что у президента есть повод для оптимизма в связи с запланированным саммитом.