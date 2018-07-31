СНБО Украины предлагает ввести уголовную ответственность за закупки товаров в России

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КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предлагает ввести уголовную ответственность для импортеров товаров из России.

"Мне кажется, что нужна не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает в России вещи, которые могут производиться на Украине", - сказал Турчинов во вторник в эфире канала "112 Украина".

По данным украинской Государственной службы статистики, больше всего товаров в январе - мае 2018 года Украина закупила в России, общая сумма составила более $3,1 млрд. При этом импорт из РФ вырос почти на 28% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. На втором месте по импорту - товары из Китая ($2,6 млрд), на третьем - из Германии ($2,3 млрд).