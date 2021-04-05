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СНБО Украины пожаловался канадскому послу на Россию и Белоруссию
05 апреля 2021, 13:35 • 115 • Политика
На встрече членов СНБО с послом Канады на Украине Ларисой Галадзой украинские власти выразили обеспокоенность грядущими в сентябре совместными учениями России и Белоруссии "Запад-2021".
Накануне члены Совета национальной безопасности и обороны Украины на встрече с послом Канады Ларисой Галадзой заявили, что осенние учения России и Белоруссии представляют опасность как для Украины, так и для стран НАТО вообще.
В пресс-релизе СНБО говорится: "Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации безопасности в регионе, в частности в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь и подготовки российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021". Буквально на днях Украина уже выражала возмущение переброской внутри России российских войск.
Участник переговоров с послом Канады заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец заявил: "Одним из путей улучшения ситуации с безопасностью могут стать совместные мероприятия, в том числе военные учения Украины и альянса. Такие мероприятия должны включать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной".
Стенания украинской стороны пока остались без ответа стран - участниц Североатлантического альянса и никакие совместные с Украиной мероприятия НАТО не анонсировало.
Напомним, совместные учения России и Белоруссии пройдут с 10 по 16 сентября 2021 года на территории обеих стран.
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