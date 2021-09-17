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СНБО Украины из-за выборов в Госдуму объявил о санкциях. В России ответили хлёсткой фразой Лаврова

17 сентября 2021, 20:30  •  329 • Политика
СНБО Украины объявил о санкциях против организаторов выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. В России на это ответили хлёсткой фразой министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев вводит санкции против людей, которые организуют проведение выборов в Госдуму в Крыму, ДНР и ЛНР. Под санкции попали 53 члена УИК, 33 кандидата и семь сотрудников ФСБ.
Преимущественное большинство санкций касаются вопросов, которые сейчас есть по оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей, - это выборы в так называемую Госдуму РФ,
- отметил Данилов.
На санкции уже успела отреагировать журналист Юлия Витязева. Она прокомментировала решение СНБО двумя известными словами, которые произнёс глава МИД России Сергей Лавров, не заметив, что у него включён микрофон.
Отметим, что на территории ДНР и ЛНР не открывались избирательные участки. Однако жители этих республик, имеющие паспорта граждан России, могут проголосовать на участках, расположенных в Ростовской области. Что же касается Крыма - то это часть России, поэтому там голосование организовано, как и в других русских регионах.
Напомним, что перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:
- Чей Крым?
- Бог есть?
- Вы голосовали за поправки в Конституцию?
- В какой стране учатся ваши дети?
- Вы за гей-парады?
Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта. На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.
За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить,
- подчеркнул Малофеев.

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